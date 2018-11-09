Копирайт изображения VOGUEUKRAINE Image caption Жовтневий номер Vogue UA, де знайшли колонку редактора з плагіатом

Головна редакторка української версії журналу Vogue звільнилася після скандалу з плагіатом.

"З 9 листопада Ольга Сушко залишає посаду головного редактора VOGUE UA," - йдеться у заяві на сайті компанії "Медіа Група Україна", що видає журнал.

До нового призначення обов'язки головного редактора виконуватиме видавець журналу Олена Чернова, зазначили в медіа-холдингу.

Наприкінці жовтня Ольгу Сушко звинуватили в плагіаті.

Користувачі соцмереж виявили, що її редакторська колонка у жовтневому номері Vogue дуже схожа на лист головної редакторки російського Harper's Bazaar Шахрі Амірханової, опублікований 12 років тому.

Сушко вибачилася за інцидент, але провину частково переклала на позаштатного автора, якому, за її словами, через стрес і зайнятість доручала писати колонку.

Після цього користувачі соцмереж знайшли 10 статей Сушко різних років, де були використані фрагменти чужих текстів з таких виданнях, як GQ, "Коммерсантъ", "Сноб".

Компанія Condé Nast International, яка володіє брендом Vogue, і "Медіа Групи Україна", яка з 2015 року володіє журналом, оголосили про розслідування.

На час розслідування Ольгу Сушко відсторонили з посади головного редактора Vogue UA.

Хочете отримувати головні новини у месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.