Пожежі в Каліфорнії: вогонь дібрався до курортного Малібу

Копирайт изображения AFP Image caption Пожежа перекинулася на узбережжя Малібу

Лісові пожежі у Каліфорнії перекинулися на пляжний курорт Малібу, де стоять будинки багатьох голлівудських зірок.

Мешканці залишають житло і тікають з небезпечного району.

На півночі ще один величезний вогонь охопив місто Парадайз, там загинуло дев'ять людей, ще 35 вважають зниклими.

В цілому у штаті вирують три великі пожежі. За даними влади, вже евакуювали понад 150 тисяч людей.

Де відбуваються пожежі?

Перша пожежа розпочалася у четвер біля Таусенд Оукс в 40 милях (64 км) на північний захід від Лос-Анджелеса. Через це влада негайно евакуювала 75 000 будинків.

Вогонь розповсюджувався далі, через це почали евакуацію інших міст, зокрема Калабасас, узбережжя Малібу та західну частину Лос-Анжелеса.

На цей момент пожежа охопила 35 тисяч акрів території (14,150 гектарів).

Влада проінформувала жителів, що їм треба негайно евакуюватися.

В містах Калабасас і Малібу проживає багато знаменитостей, деякі з них написали про цю пожежу в соцмережах.

Копирайт изображения Reuters Image caption На фото вогонь, який охопив Малібу

Співачка Шер, яка перебуває у Лас-Вегасі, написала, що вона переживає за свій дім у Малібу.

Пропустити Twitter допис , автор: @cher I’m worried about my house🔥, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned🙏🏻

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972😭 — Cher (@cher) 9 листопада 2018 р.

Леді Гага повідомила, що вона евакуювала всіх зі свого будинку у Малібу. Також вона розмістила відео у своєму Instagram, на якому видно чорний дим.

Оскароносний режисер Гільєрмо дель Торо написав у Twitter, що він евакуювався, залишивши свою колекцію експонатів Bleak House.

Пропустити Twitter допис , автор: @RealGDT Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 листопада 2018 р.

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