Пожежі в Каліфорнії: вогонь дібрався до курортного Малібу
Лісові пожежі у Каліфорнії перекинулися на пляжний курорт Малібу, де стоять будинки багатьох голлівудських зірок.
Мешканці залишають житло і тікають з небезпечного району.
На півночі ще один величезний вогонь охопив місто Парадайз, там загинуло дев'ять людей, ще 35 вважають зниклими.
В цілому у штаті вирують три великі пожежі. За даними влади, вже евакуювали понад 150 тисяч людей.
Де відбуваються пожежі?
Перша пожежа розпочалася у четвер біля Таусенд Оукс в 40 милях (64 км) на північний захід від Лос-Анджелеса. Через це влада негайно евакуювала 75 000 будинків.
Вогонь розповсюджувався далі, через це почали евакуацію інших міст, зокрема Калабасас, узбережжя Малібу та західну частину Лос-Анжелеса.
На цей момент пожежа охопила 35 тисяч акрів території (14,150 гектарів).
Влада проінформувала жителів, що їм треба негайно евакуюватися.
В містах Калабасас і Малібу проживає багато знаменитостей, деякі з них написали про цю пожежу в соцмережах.
Співачка Шер, яка перебуває у Лас-Вегасі, написала, що вона переживає за свій дім у Малібу.
Леді Гага повідомила, що вона евакуювала всіх зі свого будинку у Малібу. Також вона розмістила відео у своєму Instagram, на якому видно чорний дим.
Оскароносний режисер Гільєрмо дель Торо написав у Twitter, що він евакуювався, залишивши свою колекцію експонатів Bleak House.
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