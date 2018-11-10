У Йорданії сильна повінь, є загиблі
У Йорданії спалахнула повінь, через яку загинуло щонайменше семеро людей.
Негода змусила евакуювати близько 4000 туристів зі стародавнього міста Петра.
Рятувальні команди та вертольоти шукають п'ятьох людей, які їхали на авто в Мадабі, на південний захід від столиці країни Аммана.
Величезні зливи спричинили надзвичайний стан в порту Акаба.
Це відбувається через два тижні після того, як 21 людина, переважно діти, затонули під час раптової повені в районі Мертвого моря.
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Представник влади у п'ятницю повідомила агентству AFP, що серед семи людей, які загинули від повені, є дитина.
Також це вплинуло на шляхове сполучення - відірваною лишилася основна дорога, яка з'єднує столицю з півднем країни.
У місті Петра рівень води подекуди сягає 4 метрів, повідомляє державний телеканал.
За повідомленнями влади, туристів евакуювали та доставили в безпечне місце.
У суботу очікують ще сильніші дощі, тому влада закликає мешканців постраждалих районів евакуюватися.
Сильні дощі накрили Йорданію в останні тижні. Минулого місяця в країні пройшли протести після того, як автобус з 18 школярами змила повінь. Це призвело до відставки міністра освіти та туризму країни.
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