Арктика більше не безпечна для гніздування птахів

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Арктика вже не є безпечним притулком для гніздування птахів, стверджує нова доповідь науковців.

На їхні гнізда нападають хижаки, а це є великою загрозою популяції окремих видів.

Дослідники стверджують, що ризики вимирання птахів на арктичних берегах зросли.

Вони вказують на зв'язок такої ситуації зі зміною клімату, що змінює поведінку та середовище існування таких тварин, як лисиці, що викрадають яйця.

Професор Тамас Жекелі з британського Центру еволюції Мілнера в Університеті міста Бат назвав такі висновки "тривожними".

За його словами, у деяких видів птахів зменшується кількість потомства, а тому їхнє існування може бути нестійким.

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Він вважає, що для зникаючих видів це може бути "останнім цвяхом у труні".

"Ми бачимо сумні наслідки зміни клімату", - сказав професор Жекелі BBC News. За його словами, дані показують, що кліматичні зміни впливають на збільшення кількості хижаків, які полюють на гнізда птахів в цій місцевості.

Берегові птахи розмножуються на землі, а хижаки можуть знайти їхні яйця та маленьких пташенят.

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Дослідники вивчали дані, зібрані протягом 70 років стосовно понад 38 000 гнізд 200 видів птахів, у тому числі 111 берегових птахів, у 149 місцях на всіх континентах.

Вони порівняли дані щодо клімату та популяції птахів. І під час цієї роботи виявили зв'язок між активністю хижаків та зміною клімату в глобальному масштабі, особливо в Арктиці.

Кількість гнізд хижаків в Арктиці збільшилася в три рази за останні 70 років. Двократне збільшення виявили в Європі, в більшості країн Азії та Північної Америки, тоді як у тропіках та на Південній півкулі спостерігалися незначні зміни.

Попри те, що зміна клімату вважається головною причиною, не виключені й інші чинники.

Доктор Войтеч Кубелька з Карлового університету Праги (Чехія) заявив: "Арктика, враховуючи зростання темпів розмноження хижаків, більше не є безпечною зоною для гніздування птахів. Навпаки, Арктика сьогодні є великою екологічною пасткою для мігруючих берегових птахів".

Дослідження опубліковано в журналі Science.

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