Туреччина передала іншим країнам записи про вбивство Хашоггі

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Туреччина заявила, що поділилася записами, які пов'язані з вбивством журналіста Джамаля Хашоггі, з США, Британією, Саудівською Аравією та іншими країнами.

Президент Реджеп Ердоган повторив твердження, що Саудівська Аравія знає, хто вбив журналіста.

Хашоггі, який критикував саудівську владу, був убитий 2 жовтня в Саудівському консульстві у Стамбулі.

Саудівська Аравія визнала, що його дійсно там вбили, але заперечила причетність до цього королівської сім'ї.

Також там спростували твердження про те, що принц Мохамед бін Салман, називав Хашоггі небезпечним ісламістом.

Що трапилося 2 жовтня?

У вівторок, 2 жовтня, Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого генерального консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Хашоггі - Хатідже Дженгіз - 11 годин чекала на нього під консульством

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Що вже з'ясувало слідство?

Існують розбіжності в думках щодо того, як загинув Хашоггі.

31 жовтня генпрокурор Туреччини заявив, що журналіста задушили, щойно він зайшов до консульства, а його тіло розчленували відповідно до планів, складених заздалегідь.

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свої твердження щодо зникнення Хашоггі.

Спочатку вона заявляла, що журналіст вийшов з будівлі живим. Пізніше країна визнала, що його вбили навмисно, назвавши це "несанкціонованою операцією".

Вже на початку розслідування турецькі ЗМІ з посиланням на слідчих повідомили, що в їхньому розпорядженні є аудіо і відеозаписи, які доводять: Хашоггі вбили. На одному з аудіозаписів нібито можна почути, як Хашоггі допитували.

У пресі також з'явилася інформація про те, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Саудівська Аравія вже заарештувала 18 підозрюваних, яких планує судити в країні. Туреччина хоче добитися екстрадиції підозрюваних.

Туреччина утрималася від того, щоб напряму звинуватити Саудівську Аравію у вбивстві журналіста.

Президент Реджеп Таїп Ердоган минулого тижня говорив з саудівським королем Салманом. Вони погодилися продовжити співпрацювати у розслідуванні.

Що кажуть інші країни?

Вбивство Хашоггі викликало обурення багатьох держав.

Президент Трамп заявив, що не задоволений версією Саудівської Аравії. Втім, він також зазначив, що не хотів би жертвувати великими угодами про постачання зброї з цією країною.

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Держсекретар США Майк Помпео 1 листопада, заявив, що "мине ще багато тижнів", поки США матимуть достатньо інформації, щоб накласти санкції на тих, хто причетний до вбивства.

Помпео також відзначив міцні стосунки між США та Саудівською Аравією і зауважив, що ці стосунки не мають постраждати.

Активісти у США запустили петицію з вимогою перейменувати ділянку вулиці біля посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні на вулицю Джамаля Хашоггі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан минулого тижня заявив, що смерть Хашоггі була злочином і пригрозив накласти санкції на Саудівську Аравію.

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант також назвав це обурливим вчинком.

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