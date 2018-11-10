Бійці ООС підірвалися на вибухівці: штаб розповів обставини

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Двоє українських військових загинули і ще двоє отримали поранення на Світлодарському напрямку на Донбасі.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС).

Згідно із повідомленням, військові вживали заходів, щоб не допустити проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника на Світлодарському напрямку.

"Внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень", - повідомляє штаб.

Загалом, за інформацією штабу, противник тричі порушував режим припинення вогню за добу.

Вів "прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї" поблизу Тарамчука Донецької області.

У районі Новотошківського Луганської області застосовували міномети калібру 82 мм і гранатомети.

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