Бійці ООС підірвалися на вибухівці: штаб розповів обставини
Двоє українських військових загинули і ще двоє отримали поранення на Світлодарському напрямку на Донбасі.
Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил (ООС).
Згідно із повідомленням, військові вживали заходів, щоб не допустити проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника на Світлодарському напрямку.
"Внаслідок спрацювання вибухового пристрою, що був встановлений окупантами, два військовослужбовці Об'єднаних сил загинули, ще двоє - зазнали поранень", - повідомляє штаб.
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Загалом, за інформацією штабу, противник тричі порушував режим припинення вогню за добу.
Вів "прицільний вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї" поблизу Тарамчука Донецької області.
У районі Новотошківського Луганської області застосовували міномети калібру 82 мм і гранатомети.
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