Порошенко звернувся до жителів Донбасу через "фейкові вибори"

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Президент Петро Порошенко закликав мешканців самопроголошених "ДНР" та "ЛНР" не голосувати у так званих виборах, які пройдуть 11 листопада.

Про це він заявив у своєму зверненні під час візиту в Париж.

"Не віддавайте свій голос, не беріть участь у фейкових виборах. Це Російська Федерація в традиційній для себе манері робить усе, щоб спочатку усунути своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні у вбивствах, в тортурах, в порушенні законодавства. І сьогодні Росія робить цей крок лише, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток", - заявив президент.

Порошенко зазначив, що "Україна буде жорстко протидіяти цьому".

Він підкреслив, що західні партнери неодноразово засуджували проведення цих виборів.

Цьому питанню найближчими днями приділить увагу Радбез ООН, ОБСЄ та країни Великої сімки.

"Весь світ зараз з нами, з українцями", - резюмував Порошенко.

Хто змагається на всевдовибрах?

І в "ДНР", і в "ЛНР" за пост "глави" змагається вузьке коло кандидатів.

В обох республіках, швидше за все, переможуть чинні керівники, прогнозують експерти.

Майбутнім керівником "ДНР" найбільш імовірно стане Денис Пушилін, який виконує обов'язки "глави" після вбивства його попередника Олександра Захарченка в серпні цього року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дениса Пушиліна називають головним фаворитом виборів в "ДНР"

В "ЛНР" лідер перегонів - Леонід Пасічник. Він також ось уже рік формально виконує обов'язки керівника "республіки" після того, як його попередник Ігор Плотницький втік до Москви і склав з себе повноваження.

Крім того, мешканці самопроголошених республік обиратимуть склад "народних рад". У "ДНР" - 100 депутатів, у "ЛНР" - 50.

В обох утвореннях свої списки на вибори подали по дві політичні сили, які і без виборів були представлені в радах.

У "ДНР" це "Вільний Донбас" та "Донецька республіка", яку очолює Денис Пушилін. У "ЛНР" - "Луганський економічний союз" та "Мир Луганщині", яку очолює Леонід Пасічник.

Що кажуть в "ДНР", "ЛНР" і Росії?

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Керівництво самопроголошених республік запевняє, що вибори "цілком відповідають міжнародному законодавству".

"В будь-якому випадку вибори в ДНР відбудуться, - заявив Денис Пушилін. - Вони будуть прозорими, відкритими, пройдуть за нашими законами і відповідно до конституції та всіх міжнародних норм і стандартів".

Росія вже виступила на захист виборів в "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що вони "не суперечать мінським домовленостям".

"Якщо ви прочитаєте пункти мінських домовленостей, які передували цьому, то ви побачите, що багато мало бути виконано українською стороною, що не було виконано", - додав Пєсков.

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