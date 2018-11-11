У Парижі згадують жертв Першої світової війни
Світові лідери зібралися у Парижі, аби взяти участь у церемонії з нагоди 100-річчя перемир'я, яким завершилася Перша світова війна.
Серед тих, хто зібрався на службу під Тріумфальною аркою, - президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін.
Президент України Петро Порошенко також бере участь у заходах.
Президент Еммануель Макрон та інші високопосадовці пройшли під дощем під Тріумфальною Аркою. В цей самий час по всьому Парижу били в церковні дзвони.
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Під час свого виступу Макрон зазначив, що "протягом чотирьох років війни Європа майже покінчила життя самогубством".
Майже 9,7 мільйона солдатів і 10 мільйонів мирних жителів загинули під час Першої світової війни, яка тривала з 1914 по 1918 рік.
Що відбувається в Парижі?
Майже 70 світових лідерів зібралися у столиці Франції на поминальні заходи.
Президент Франції Еммануель Макрон очолив церемонію із вшанування загиблих під час Першої світової війни. Вона відбулася на Могилі невідомого солдата під Тріумфальною аркою.
За кілька хвилин до того, як всі лідери зібралися, оголена по пояс протестувальниця із написом "несправжній миротворець" підбігла до кортежу Дональда Трампа.
У неділю після обіду Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель візьмуть участь у Паризькому мирному форумі разом із іншими високопосадовцями, серед яких президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.
Що вже відбулося?
У Австралії відбулася урочиста церемонія на Національному військовому меморіалі в Канберрі, а в Аделаїді літак скинув тисячі червоних паперових маків.
У Новій Зеландії в столиці Веллінгтоні відгримів урочистий салют.
В Індії вшанували пам'ять 74 тисяч військовослужбовців, які загинули в боях на іншій стороні світу.
У Великій Британії до Дня перемир'я проводять серію спеціальних заходів, в яких вперше в історії дозволили взяти участь представникам громадськості. Учасників обирали за допомогою лотереї.
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