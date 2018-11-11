У Парижі згадують жертв Першої світової війни

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Світові лідери зібралися у Парижі, аби взяти участь у церемонії з нагоди 100-річчя перемир'я, яким завершилася Перша світова війна.

Серед тих, хто зібрався на службу під Тріумфальною аркою, - президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін.

Президент України Петро Порошенко також бере участь у заходах.

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Президент Еммануель Макрон та інші високопосадовці пройшли під дощем під Тріумфальною Аркою. В цей самий час по всьому Парижу били в церковні дзвони.

Під час свого виступу Макрон зазначив, що "протягом чотирьох років війни Європа майже покінчила життя самогубством".

Майже 9,7 мільйона солдатів і 10 мільйонів мирних жителів загинули під час Першої світової війни, яка тривала з 1914 по 1918 рік.

Що відбувається в Парижі?

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Майже 70 світових лідерів зібралися у столиці Франції на поминальні заходи.

Президент Франції Еммануель Макрон очолив церемонію із вшанування загиблих під час Першої світової війни. Вона відбулася на Могилі невідомого солдата під Тріумфальною аркою.

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За кілька хвилин до того, як всі лідери зібралися, оголена по пояс протестувальниця із написом "несправжній миротворець" підбігла до кортежу Дональда Трампа.

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У неділю після обіду Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель візьмуть участь у Паризькому мирному форумі разом із іншими високопосадовцями, серед яких президент Росії Володимир Путін та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган.

Що вже відбулося?

У Австралії відбулася урочиста церемонія на Національному військовому меморіалі в Канберрі, а в Аделаїді літак скинув тисячі червоних паперових маків.

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У Новій Зеландії в столиці Веллінгтоні відгримів урочистий салют.

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В Індії вшанували пам'ять 74 тисяч військовослужбовців, які загинули в боях на іншій стороні світу.

У Великій Британії до Дня перемир'я проводять серію спеціальних заходів, в яких вперше в історії дозволили взяти участь представникам громадськості. Учасників обирали за допомогою лотереї.

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