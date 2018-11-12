Інтернет-магазин Alibaba встановив рекорд з продажів

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Розпродаж почався концертом у Шанхії

Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba встановив рекорд за обсягом продажів в свій головний торговий день в році, який отримав назву День одинаків.

За перші 85 секунд розпродажу китайська компанія заробила один мільярд доларів, а до кінця години - заробіток сайту становив вже 10 мільярдів доларів.

Загалом за цей день покупці витратили на сайті 30,8 мільярда доларів, та побили власний тогорічний рекорд, який становив 25,3 мільярда. В той самий час - це найнижчий річний приріст за всю історію розпродажів у "День одинаків".

Онлайн розпродажі на свято "одинаків", придумане самою компанією, Alibaba проводить з 2009 року.

Подія розпочалася гала-концертом американської співачки Мерайі Кері, японської пародистки Бейонсе та виступом Cirque du Soleil, який присвятили шопінгу.

Що таке день одинаків?

Копирайт изображения Reuters Image caption Очікують, що після рекордник розпродажів засновник компанії Джек Ма піде з посади

У 2009 році компанія Alibaba запропонувала святкувати День одинаків всім тим, хто не відзначає День Святого Валентина.

Нині у цей день відбуваються найбільші інтернет-розпродажі, які за даними агентства Bloomberg, приносять більший прибуток, ніж розпродажі в "Чорну п'ятницю" та "Кіберпонеділок", який приходить слідом.

В цей день на розпродажі можна купити товари понад 180 тисячі брендів, зокрема і від таких провідних технологічних компаній як Xaomi, Apple і Dyson.

Минулого року Alibaba вперше вийшов з розпродажами на західний ринок, коли через мобільний додаток компанії товари почали покупати у США та Великій Британії.

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