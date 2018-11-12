Інтернет-магазин Alibaba встановив рекорд з продажів
Китайський гігант інтернет-торгівлі Alibaba встановив рекорд за обсягом продажів в свій головний торговий день в році, який отримав назву День одинаків.
За перші 85 секунд розпродажу китайська компанія заробила один мільярд доларів, а до кінця години - заробіток сайту становив вже 10 мільярдів доларів.
Загалом за цей день покупці витратили на сайті 30,8 мільярда доларів, та побили власний тогорічний рекорд, який становив 25,3 мільярда. В той самий час - це найнижчий річний приріст за всю історію розпродажів у "День одинаків".
Онлайн розпродажі на свято "одинаків", придумане самою компанією, Alibaba проводить з 2009 року.
Подія розпочалася гала-концертом американської співачки Мерайі Кері, японської пародистки Бейонсе та виступом Cirque du Soleil, який присвятили шопінгу.
Що таке день одинаків?
У 2009 році компанія Alibaba запропонувала святкувати День одинаків всім тим, хто не відзначає День Святого Валентина.
Нині у цей день відбуваються найбільші інтернет-розпродажі, які за даними агентства Bloomberg, приносять більший прибуток, ніж розпродажі в "Чорну п'ятницю" та "Кіберпонеділок", який приходить слідом.
В цей день на розпродажі можна купити товари понад 180 тисячі брендів, зокрема і від таких провідних технологічних компаній як Xaomi, Apple і Dyson.
Минулого року Alibaba вперше вийшов з розпродажами на західний ринок, коли через мобільний додаток компанії товари почали покупати у США та Великій Британії.
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