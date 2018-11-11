Україна та НАТО заявили про порушення мінських угод через "вибори" ДНР та ЛНР

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Україна та НАТО засудили проведення так званих виборів самопроголошених ДНР та ЛНР, та наголосили, що вони є прямим порушенням мінських угод.

Міністерство закордонних справ України звинуватило в організації так званих виборів Росію.

"Спроба Росії виправдати, організувати та згодом легітимізувати процес фейкового "голосування" на окупованому Донбасі є кричущим порушенням норм і принципів міжнародного права, українського законодавства, а також суверенітету та територіальної цілісності України", - говориться у заяві українського дипломатичного відомства.

Також в МЗС зазначили, що результати так званих виборів будуть юридично нікчемними, і закликали запровадити нові санкції проти Росії та тих людей, які брали участь в їхній організації.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Донецьку після участі у так званих виборах можна було взяти участь в "розіграші призів"

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оприлюднила у Facebook заяву української сторони тристоронньої контактної групи з вимогою негайно скликати її засідання.

"Уся відповідальність за руйнівні наслідки так званих "позачергових виборів" для подальшої імплементації мінських домовленостей повністю покладається на Росію", - наголошується у заяві.

В офіційній заяві НАТО повідомляється, що результати так званих виборів в самопроголошених ДНР та ЛНР не будуть визнані.

"Вони суперечать букві та духу мінських угод та підривають зусилля, спрямовані на мирне врегулювання конфлікту", - наголошують в альянсі.

Раніше президент України Петро Порошенко під час візиту в Париж закликав мешканців підконтрольних "ДНР" та "ЛНР" територій не голосувати у так званих виборах, які пройдуть 11 листопада.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В Луганську прямо на так званих виборчих дільницях продають продукти за "спеціальною пропозицією"

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Хто змагається на псевдовиборах?

І в "ДНР", і в "ЛНР" за пост "глави" змагається вузьке коло кандидатів.

В обох республіках, швидше за все, переможуть чинні керівники, прогнозують експерти.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Денис Пушілін очолив ДНР невдовзі після вбивства Олександра Захарченка

Майбутнім керівником "ДНР" найбільш імовірно стане Денис Пушилін, який виконує обов'язки "глави" після вбивства його попередника Олександра Захарченка в серпні цього року.

В "ЛНР" лідер перегонів - Леонід Пасічник - колишній співробітник СБУ, що 2014 року перейшов на бік озброєних сепаратистів. Він уже рік формально виконує обов'язки керівника "республіки" після того, як його попередник Ігор Плотницький втік до Москви і склав з себе повноваження.

Крім того, мешканці самопроголошених республік обиратимуть склад "народних рад". У "ДНР" - 100 депутатів, у "ЛНР" - 50.

В обох утвореннях свої списки на вибори подали по дві політичні сили, які і без виборів були представлені в радах.

У "ДНР" це "Вільний Донбас" та "Донецька республіка", яку очолює Денис Пушилін. У "ЛНР" - "Луганський економічний союз" та "Мир Луганщині", яку очолює Леонід Пасічник.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Леонід Пасічник керує діяльністю ЛНР з 2017 року

Що кажуть в "ДНР", "ЛНР" і Росії?

Керівництво самопроголошених республік запевняє, що вибори "цілком відповідають міжнародному законодавству".

"В будь-якому випадку вибори в ДНР відбудуться, - заявив Денис Пушилін. - Вони будуть прозорими, відкритими, пройдуть за нашими законами і відповідно до конституції та всіх міжнародних норм і стандартів".

Росія вже виступила на захист виборів в "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков зазначив, що вони "не суперечать мінським домовленостям".

"Якщо ви прочитаєте пункти мінських домовленостей, які передували цьому, то ви побачите, що багато мало бути виконано українською стороною, що не було виконано", - додав Пєсков.

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