"Улюблений конгресмен Путіна" програв вибори в США

Копирайт изображения Getty Images Image caption Конгресмен Дана Рорабахер програв вибори вперше за 30 років

Американський політик Дана Тайрон Рорабахер, який багато років підтримував Володимира Путіна, втратив місце у Конгресі за підсумками виборів до Палати представників США.

70-річний республіканець програв демократу Харлі Руді в 48-у виборчому окрузі Каліфорнії, до складу якого входить округ Оріндж, повідомляє Associated Press.

Результат остаточно оголосили після підрахунку виборчих бюлетенів, відправлених поштою, в суботу, 10 листопада.

Харлі Руда - колишній республіканець, що перейшов до Демократичної партії. Він отримав 52% голосів виборців.

Раніше Рорабахер вигравав кожні вибори в окрузі, починаючи з 1988 року.

У 1980-і роки майбутній конгресмен працював в передвиборних штабах президента Рональда Рейгана, а перебуваючи в Білому домі, допоміг президенту сформулювати ряд визначних документів його політичного курсу.

Програш конгресмена-ветерана в Орінджі можна назвати символічним через особливе значення цієї території для республіканців. Там жив президент Річард Ніксон, а Рейган називав цей округ республіканським раєм.

Рорабахер дотримується ультраконсервативних поглядів, підтримує конспірологічні теорії. Він не вірить, що діяльність людини викликає глобальне потепління, принизливо відгукується про геїв та нелегальних мігрантів. Водночас він давній прихильник легалізації марихуани.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дана Рорабахер послідовно виступав проти санкцій щодо Росії та називав Путіна "крутим хлопцем"

Кращий друг Москви

Дана Рорабахер особисто познайомився з Путіним на початку 1990-х років, коли той обіймав посаду віце-губернатора Санкт-Петербурга та приїхав до США разом з групою молодих лідерів з Росії.

Ось як американець відгукувався про президента Росії згодом: "Знаєте, він крутий хлопець. І йому належить бути крутим хлопцем; саме цього хоче російський народ. Але це не означає, що ми не повинні намагатися з ним працювати".

У палаті представників Рорабахер послідовно займав проросійську позицію. Він підтримав Росію у війні з Грузією у 2008 році, виступав за співпрацю Вашингтона з Москвою по Сирії, не засудив анексію Криму у 2014 році, виступав проти запровадження щодо Росії економічних санкцій.

В 2017 році, коли постало питання про можливий вступ Македонії до НАТО, він заявив, що не вважає її державою і запропонував розділити територію країни між її сусідами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тепер округ Оріндж представлятиме в Конгресі демократ Харлі Руда

У 2012 році, за даними New York Times, ФБР попередило Рорабахера про те, що російські спецслужби розглядають його як джерело розвідувальної інформації та навіть придумали йому кодове ім'я.

У 2016 році після перемоги на виборах президента США Дональда Трампа Рорабахер вважався кандидатом на посаду держсекретаря. Проте Трамп запропонував цю посаду Рексу Тіллерсону.