100 років незалежної Польщі: опозиція бойкотувала святкову ходу через ультраправих

Копирайт изображения Getty Images

Тисячі людей взяли участь в марші на честь 100-річчя незалежності Польщі, який пройшов у Варшаві. Опозиційні партії та кілька екс-президентів країни бойкотували святкову ходу через те, що в ній взяли участь ультраправі.

Більшість учасників маршу принесли з собою червоно-білі прапори Польщі, однак на ході також були банери ультраправих груп з Польщі, Італії та Австрії, передає з Варшави кореспондент ВВС Адам Істон.

Частина присутніх принесла на акцію червоні фаєри, які заповнили площу димом.

День незалежності в Польщі відзначають в пам'ять про відновлення в 1918 році суверенітету країни, яка понад 120 років знаходилася під владою Російської, Австро-Угорської та Німецької імперій.

Раніше президент країни Анджей Дуда, який також взяв участь у святковій ході, закликав у себе в Twitter приходити на марш тільки з біло-червоними прапорами і утримуватися від образливих транспарантів, але ультраправі попередили, що все одно принесуть свою символіку.

Мер Варшави Анна Гронкевич-Вальц спочатку заборонила проводити марш націоналістів з міркувань безпеки, але пізніше суд скасував її рішення.

"Перемога за нами", - заявили організатори щорічної ходи, яка в минулі роки не раз супроводжувалося сутичками.

Водночас цей захід користується популярністю серед тисяч рядових патріотично налаштованих поляків, в тому числі прихильників правлячої партії "Право і справедливість". В аналогічному марші в минулому році взяли участь близько 60 тисяч осіб.

Копирайт изображения Getty Images

Копирайт изображения Getty Images Image caption Активну участь в святковій ході взяли прихильники ультраправої організації "Національно-радикальний табір"

Пізніше уряд провів переговори з організаторами маршу і погодився провести спільну ходу з націоналістами на честь відродження польської державності у 1918 році, після того як вона була на 123 роки стерта з політичної карти світу.

"Те, що нас об'єднує, - це біло-червоний прапор Польщі. Я запрошую всіх взяти участь", - заявив в суботу керівник МВС Польщі Маріуш Блащак польській телекомпанії TVP.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники ультраправих польських організацій вийшли на акцію з символікою проти антифашизму

Копирайт изображения Getty Images

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в четвер заявив, що транспаранти екстремістського спрямування не пропустять на недільний марш.

Поява расистських банерів на торішній ході до дня незалежності Польщі він назвав неприйнятною.

Копирайт изображения Getty Images

Минулого року на марші було безліч расистських банерів: "Європа буде білою або безлюдною", "Біла Європа братніх народів" та інших.

Участь ультраправих в марші на честь Дня незалежності Польщі викликала дискусії про те, наскільки толерантно правляча в країні консервативна партія "Право та справедливість" ставиться до фашистських та антисемітських організацій.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.