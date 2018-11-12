Вибори у "ДНР" та "ЛНР": результати, які майже ніхто не визнає

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У неділю у так званих "ДНР" та "ЛНР" пройшли "вибори" народних рад і голів територій.

Україна не визнає ці вибори. Президент Порошенко назвав їх "фейковими" і закликав не брати в них участь.

У Донецьку перемагає виконуючий обов'язки керівника "ДНР" Денис Пушилін, який за результатами опрацювання 97,52% протоколів набрав 60,9% голосів, згідно з даними "виборчкому ДНР".

У Луганську оголосили про лідерство Леоніда Пасічника, який набрав 68,4% після підрахунку 96% бюлетенів. Він очолив "ЛНР" рік тому, коли свою посаду після внутрішнього конфлікту залишив Ігор Плотницький.

За інформацією центральних "виборчкомів" так званих "ДНР" та "ЛНР", явка на 18:00 була 72,5% у "ЛНР" та 76,2% - у "ДНР".

Російські державні ЗМІ повідомляли, що "вибори" проходять "спокійно" і "без порушень", а також заявляли про черги на дільницях.

За підрахунками видання "Новини Донбасу", черги були тому, що в обох так званих "республіках" працює втричі менше виборчих дільниць, ніж потрібно за наявної кількості виборців.

Вибори "голів" та "народних рад" на тимчасово непідконтрольних уряду України територіях проходять вже вдруге: вперше вони відбулися в листопаді 2014 року.

У Донецьку фаворитом від початку вважали Пушиліна, який виконує обов'язки керівника "ДНР" після вбивства Захарченка в серпні цього року.

До цього він очолював "народну раду" так званої "ДНР" і представляв "республіку" на перемовинах у Мінську.

Крім нього, у так званих виборах брали участь ще чотири кандидати.

До виборів не допустили колишнього "народного губернатора ДНР" Павла Губарева, а також колишнього керівника "ради безпеки республіки" Олександра Ходаківського, якому не дозволили в'їзд на територію "ДНР".

Копирайт изображения TASS via Getty Images Image caption У "виборчкомах" так званих "республік" повідомили про високу явку на "виборах"

У "ЛНР" фаворитом на виборах був Леонід Пасічник. Він виконує обов'язки "голови республіки" з листопада 2017 року, після того як його попередник Плотницький втік до Москви і склав свої повноваження.

У виборах, окрім нього, брали участь ще троє кандидатів.

У Донецьку після "виборів" був запланований концерт. "Новини Донбасу" повідомили з посиланням на одного зі студентів технікуму промислової автоматики, що студентів технікуму примушують відвідати цей концерт.

У "ДНР" повідомили, що на "вибори" до них приїхали як спостерігачі кілька російських сенаторів та депутатів Держдуми, а також кілька колишніх і чинних європейських чиновників - зокрема депутат парламенту Бельгії Ян Пенріс (його партія виступає за відділення Фландрії від Бельгії).

Також приїхали колишній міністр оборони Греції Костас Ісіхос, колишній італійський сенатор, соратник Сільвіо Берлусконі Антоніо Рацці, колишній міністр транспорту Франції Тьєррі Маріані, колишній голова французької делегації в парламентській асамблеї ОБСЄ Мішель Вуазен.

Російські державні ЗМІ з посиланням на спостерігачів стверджують, що "вибори" проходили "активно, позитивно і демократично".

Копирайт изображения Tass via Getty Images Image caption Після "виборів" у Донецьку відбувся святковий концерт

Реакція України та світу

МЗС України висловило категоричний протест "у зв'язку з незаконними та нелегітимними діями Росії з проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях України".

"Результати цих псевдовиборів є юридично нікчемними, не створюють жодних правових наслідків та не будуть визнані ані Україною, ані міжнародним співтовариством", - йдеться в заяві МЗС.

Українська сторона тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі вимагає скликання позачергового засідання групи. Про це повідомила перша заступниця голови Верховної Ради, представниця України у підгрупі з гуманітарних питань ТКГ Ірина Геращенко.

Українська прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження за статтею "посягання на територіальну цілісність та недоторканість" країни. За цією статтею учасникам організації та проведення виборів загрожує довічне ув'язнення.

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон підтримали позицію України про невизнання так званих виборів "ЛНР" та "ДНР"

Європейський Союз напередодні "виборів" заявив, що вважає їх незаконними і нелегітимними. Їхні результати ЄС не визнає.

"ЄС засуджує ці "вибори", оскільки вони є порушенням міжнародного законодавства, підривають домовленості, установлені мінськими угодами, і порушують суверенітет та законодавство України", - йдеться в заяві голови зовнішньополітичного відомства ЄС Федеріки Могеріні.

Згідно з мінськими угодами, будь-які вибори повинні проводитися в рамках законодавства України і за стандартами ОБСЄ, нагадали в ЄС.

Не визнають вибори і в НАТО. "Вони суперечать літері та духу мінських угод і підривають зусилля з мирного врегулювання конфлікту", - йдеться в заяві прес-служби альянсу.

США, Франція, Велика Британія, Швеція, Нідерланди і Польща на засіданні Радбезу ООН 30 жовтня назвали "вибори" у "республіках" незаконними і такими, що суперечать мінським угодам.

Такую ж думку висловив і голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Італії Енцо Моаверо-Міланезі.

Німеччина та Франція, які є учасниками нормандського формату переговорів щодо ситуації в Україні, також виступили проти.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков у відповідь на це заявив, що "вибори" не суперечать мінським угодам і звинуватив Україну в тому, що вона їх не дотримується.

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