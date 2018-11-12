Руйнівні пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зростає

Копирайт изображения EPA Image caption Вогонь практично знищив місто Парадайз

Кількість жертв лісових пожеж у штаті Каліфорнія зросла до 31 людини. Ще 200 залишаються зниклими без вісті, повідомляє влада.

Так кількість жертв зрівнялася з найсмертельнішою пожежею в історії Каліфорнії - в парку Гриффіт в Лос-Анджелесі в 1933 році.

Близько 250 тисяч людей були змушені залишити свої домівки.

Зважаючи на посилення вітру, що загрожує ще більшому поширенню вогню, губернатор штату Джеррі Браун закликав президента Дональда Трампа оголосити масове лихо. Це б збільшило надходження коштів на подолання наслідків надзвичайної ситуації.

Напередодні президент Трамп пригрозив зменшити фінансування Каліфорнії, звинувативши в пожежах погане управління лісами.

Пожежа Кемп на півночі штату

Рятувальні команди прочісують те, що лишилося від більш ніж 6 700 будинків, які згоріли в містечку Парадайз.

Вогонь, що спалахнув 8 листопада у лісі неподалік, цілковито поглинув містечко та навколишню територію.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мешканці міста Парадайз шоковані масштабом руйнувань

Мер міста Парадайз Джоді Джоунс розповіла ВВС: "Більшість житлової території зникла. Я б сказала, 90%".

"У мене була можливість поїхати туди і поглянути самій. Практично всі, кого я знаю, втратили свої будинки", - розповіла очільниця міста.

Пожежа стала найбільш руйнівною в історії штату, знищивши понад 44 тисячі гектарів, повідомили пожежні служби.

Пожежа Вулсі на півдні

Пожежа спалахнула в четвер, 8 листопада, поблизу містечка Таусенд Оукс на відстані близько 64 км на північний захід від Лос-Анджелеса.

Станом на 11 листопада вогонь поглинув понад 33,5 тисячі гектарів і зруйнував 177 будинки, як повідомляють офіційні джерела. Пожежу наразі вдалося опанувати лише на 10%.

У районі сталося кілька випадків мародерства. На вихідних поліція заарештувала кількох осіб.

У вогонь потрапили будинки заможних районів в Малібу та інших місцевостей на узбережжі, де мешкає багато знаменитостей.

Копирайт изображения AFP Image caption Від пожежі постраждали будинки в заможних районах Малібу

У найближчі дні в регіоні очікують сильний вітер швидкістю до 112 км/год.

Місцева влада попереджає, що вогонь може поширюватися дуже швидко і непередбачувано.

Метеорологи попереджають про ймовірність вогняних торнадо.

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