В Ірландії з'ясовують, чи пролітало над ними НЛО

Копирайт изображения Science Photo Library Image caption Що пілоти побачили в небі над Ірландією?

Ірландське Авіаційне управління розслідує повідомлення про яскраві спалахи та НЛО у небі над південно-західним узбережжям Ірландії.

У п'ятницю 9 листопада о 06:47 за місцевим часом пілот Британських авіаліній вийшла на зв'язок з управлінням повітряного руху аеропорту Шеннон.

Вона запитала, чи проводять на її ділянці військові навчання, тому що вона помітила щось, що "дуже швидко рухалося".

Але в управління їй відповіли, що навчань немає.

Пілот, яка летіла з канадського міста Монреаль до Хітроу, сказала, що бачила "дуже яскраве світло", і об'єкт, який деякий час летів вздовж лівого боку літака, а потім "швидко пішов на північ".

Вони не могли зрозуміти, що це було, але, за словами пілота, об'єкт, судячи з усього, не йшов на зіткнення.

Інший пілот з літака авіакомпанії Virgin припустив, що це міг бути метеор, або інший об'єкт, що потрапив в атмосферу Землі.

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Він розповів, що бачив "кілька об'єктів, що слідували за однією траєкторією" і що вони були дуже яскравими.

Пілот сказав, що він побачив "два яскравих вогні" праворуч, які згодом пішли вгору на великій швидкості.

Один пілот з пілотів також заявив, що швидкість була "астрономічною, як Mach 2" - це в два рази більше за швидкість звуку.

В Ірландському авіаційному управлінні повідомили, що склали звіт та розслідуватимуть інцидент так само, як вони зазвичай розслідують "конфіденційні випадки".

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