Історія іграшок 4 представила нового персонажа - Виделочку
Вуді, Баз, Джессі та решта компанії повертаються на екрани у першому трейлері "Історії іграшок-4".
З того часу, як ми сльозливо попрощалися із Енді та його друзями, які оселилися у новому будинку разом із Бонні в "Історії іграшок - 3", минуло вісім років.
У трейлері іграшки радісно танцюють у колі разом з новим персонажем - Виделочкою. Її переробили на іграшку, проте персонаж не хоче приймати нову для себе дійсність.
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"Я не маю тут бути" - кричить він та намагається втекти від своїх іграшкових товаришів.
Автори також випустили офіційний синопсис мультфільму. "Вуді завжди знав, чим має займатися у житті, що головне його завдання - це піклуватися про власну дитину, чи це Енді, чи це Бонні", - йдеться в описі.
"Але коли у Бонні неочікувано з'являється нова іграшка - Виделочка - Вуді відправляється у подорож зі старими та новими друзями, та дізнається, наскільки великим може бути світ".
Режисером "Історії іграшок - 4" стане Джош Кулі, який раніше працював над сценарієм мультфільму Pixar "Думками навиворіт". На екрани новий мультфільм має вийти влітку 2019 року.
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