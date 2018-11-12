Голки в полуниці: в Австралії заарештували ймовірну зловмисницю

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В Австралії заарештували австралійку, яку звинувачують в тому, що вона засовувала голки в полуницю. Вона ймовірно діяла через помсту.

50-річну Май Ут Трін заарештували в неділю, 11 листопада, в результаті масштабного поліцейського розслідування, що тривало з вересня.

Пані Трін працювала супервайзером на полуничній фермі, розташованій на північ від Брісбена, повідомили у поліції штату Квінсленд.

Максимальний термін ув'язнення, який загрожує за зараження харчових продуктів в Австралії, нещодавно збільшили до 15 років.

Проти пані Трін висунули сім обвинувачень.

Безпрецедентна паніка через голки, знайдені в полуниці, охопила всі австралійські штати і навіть Нову Зеландію.

Поліція розповіла про 186 випадків, коли у полуниці знаходили голки. Втім, 15 з них згодом виявилися такими, що не відповідали дійсності.

Поки що невідомо у скількох з цих випадків винна саме пані Трін.

За повідомленнями поліції, розслідування досі триває.

У суді в Брісбені в понеділок, 12 листопада, пролунала заява про те, що в полуниці в штаті Вікторія виявили ДНК пані Трін.

Як повідомили в суді, мотивом підозрюваної ймовірно була неприязнь або помста через те, що вона нібито була незадоволена тим, як до неї ставилися на роботі.

Пані Трін ймовірно прагнула завдати фінансових збитків фермі, на якій працювала, повідомляють австралійські ЗМІ з посиланням на судові документи.

"Полуничний переляк"

Перші випадки зареєстрували у штаті Квінсленд, коли до лікарні потрапив чоловік з болем у шлунку після того, як він поїв полуниці.

Копирайт изображения JOSHUA GANE Image caption По всій Австралії покупці повідомляли про голки в полуниці

Фермери були змушені викинути тони ягід, а супермаркети зняли їх з продажу.

Австралійський уряд відреагував на це, збільшивши максимальний строк ув'язнення за подібний злочин з 10 до 15 років.

У штаті Квінсленд, де полунична галузь приносить 130 млн австралійських доларів (93 млн доларів США) на рік, місцева влада пообіцяла 1 млн австралійських доларів на підтримку фермерів.

За інформацію, яка б привела до арешту та засудження зловмисників, запропонували винагороду в розмірі 100 тисяч австралійських доларів.

Прокурори виступили проти звільнення пані Трін під заставу, оскільки на неї може чекати помста з боку громадян.

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