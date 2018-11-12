Як Росія втручалася в роботу GPS на навчаннях НАТО

Копирайт изображения EPA Image caption Фінляндія не є членом НАТО, але її військові брали участь у навчаннях

Прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявив, що сигнал GPS в повітряному просторі над північчю країни на нещодавніх навчаннях НАТО Trident Juncture працював з перебоями.

Прем'єр вважає, що перешкоди для сигналу створювали навмисно і що за цим імовірно стоїть Росія, оскільки вона має необхідні для цього технічні засоби.

Норвегія також повідомила про проблеми із GPS під час навчань, що проходили поблизу північно-західних кордонів Росії.

"Важко сказати, що це були за причини, але є підстави вважати, що це могло бути пов'язаним із військовими навчаннями біля кордонів Норвегії", - заявив виданню Barents Observer директор Служби цивільної авіації Норвегії Венче Олсен раніше цього місяця.

Росію також підозрюють у придушенні сигналу GPS в прикордонному районі Норвегії, коли там відбувалися національні військові навчання минулого року.

Стосунки між НАТО та Росією погіршилися з 2014 року, коли Росія анексувала Крим.

Наскільки серйозним було втручання?

Впливу зазнали фінський регіон Лапландія та північні території Норвегії поблизу російського кордону. Норвезькі регіональні авіалінії Widerøe підтвердили, що їхні пілоти мали проблеми із GPS, повідомляє DW.

Копирайт изображения EPA Image caption У навчаннях брали участь близько 250 літаків НАТО

Однак в авіакомпанії наголосили, що у пілотів на борту цивільного літака були інші опції, коли зник сигнал GPS.

"Це не жарт, це загрожувало повітряній безпеці звичайних людей", - зауважив пан Сіпіля, який сам є досвідченим пілотом.

"Можливо, що до цього втручання причетна Росія. Відомо, що у Росії є такі можливості", - додав прем'єр-міністр.

Яким чином Росія змогла заблокувати сигнал?

GPS - це глобальна система навігації, розроблена американськими військовими. Її принцип роботи базується на тому, що супутники відправляють сигнали назад на Землю на приймачі.

Можливості Росії для радіоелектронного придушення вразили багатьох командирів НАТО, повідомляв кореспондент BBC Джонатан Маркус минулого року.

В Росії використовують власну, менш відому у світі глобальної навігацйну систему ГЛОНАСС.

Чому проводили навчання?

Найбільші військові навчання НАТО з часів Холодної війни, що отримали назву Trident Juncture, симулювали ситуацію, коли альянсу під керівництвом США доводиться реагувати на вторгнення до країни-союзника.

У навчаннях брали участь усі 29 країн-членів НАТО, а також Фінляндія та Швеція. Навчання проводили за кілька сотень кілометрів від норвезько-російського кордону.

Під час навчань російський літак-розвідник пролетів над американським військовим кораблем "Mount Whitney".

Копирайт изображения AFP Image caption Російський літак з'явився, коли військові зібралися на палубі для групового фото

Навчання розпочалися 25 жовтня і завершилися 7 листопада.

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