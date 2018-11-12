У справі Гандзюк затримали Ігоря Павловського: що про нього відомо
У Херсоні заарештували Ігоря Павловського, колишнього помічника депутата від Блоку Петра Порошенка Миколи Паламарчука. Павловського підозрюють в причетності до вбивства, скоєного з особливою жорстокістю, з корисливих мотивів, на замовлення та за попередньою змовою групи осіб.
Про це в Twitter повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
За її словами, Павловського затримали в суботу, а в понеділок суд виніс рішення про арешт без права застави.
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Хто такий Ігор Павловський?
Ім'я колишнього помічника нардепа 5 листопада оприлюднили організатори спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" у Facebook.
За їхньою інформацією, Ігор Павловський на прізвисько "Собака" - на той момент помічник депутата Паламарчука - був посередником між виконавцями злочину та замовником, який передав гроші ймовірному організатору нападу Сергію Торбіну.
6 листопада стало відомо, що Паламарчук звільнив Павловського з посади свого помічника.
Публікацію цієї інформації генпрокурор Юрій Луценко назвав "витоком інформації".
"В ході піару на крові, який розгорнула частина тих, хто хоче всіляко спаплюжити владу, а не допомогти результату слідства, одна з версій слідства витекла в ЗМІ", - заявив генпрокурор.
"Вчорашній витік інформації підірвав успішність діяльності слідства", - додав Луценко, висупаючи перед парламентом.
Загалом, за словами генпрокурора, слідство має підозри щодо 12 осіб, які можуть бути ймовірними замовниками злочину. Декого з них називала слідству сама Гандзюк.
Справа Катерини Гандзюк
Напад на активістку вчинили 31 липня - зловмисник облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку, в якому вона жила.
Від опіків постраждало 30% тіла.
Вона померла 4 листопада після кількох операцій і трьох місяців у лікарні.
Окрім Павловського у справі Катерини Гандзюк поліція затримала п'ятьох підозрюваних. Серед них - організатор, співучасники, виконавець і водій.
Правоохоронці зазначають, що всі вони - колишні українські військові, які воювали на Донбасі.
Двоє - Сергій Торбін та Микита Грабчук - зараз перебувають під вартою. Решта - під домашнім арештом "завдяки співпраці зі слідством".
Четверо підозрюваних зізналися, що Торбін передав їм по $500 за виконання замаху, і дав ще $300 на купівлю сірчаної кислоти.
28 жовтня ймовірного організатора Торбіна перевели з Херсона до Києва, щоб СБУ змогло провести "необхідні слідчі дії".
Громадські активісти та окремі політики неодноразово обурювалися тим, що за три місяці правоохоронці так і не змогли встановити, хто замовив напад.
6 листопада через критику генпрокурор Юрій Луценко навіть намагався подати у відставку. Втім, президент його заяву не прийняв.
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