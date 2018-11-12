У Китаї пес 80 днів чекає на місці загибелі хазяйки

Копирайт изображения Pear video Image caption Pear video повідомляє, що собака сидить на дорозі з часу загибелі її власниці 21 серпня

Вірний пес, який чекає на завантаженій дорозі більше ніж 80 днів після того, як його власниця загинула, полонив серця інтернет-користувачів у Китаї.

Відеоролик з твариною посеред дороги в Хух-Хоті (регіон Внутрішня Монголія, Китай) переглянули 1,4 мільйона разів у популярному мікроблозі Sina Weibo.

Китайський веб-сайт Pear Video заявляє, що собаку бачили на дорозі кожен день з часу загибелі її власниці 21 серпня.

Водій таксі сказав, що люди намагаються допомогти, але собака тікає.

Копирайт изображения Pear video Image caption Користувачі соціальних мереж висловлюють стурбованість безпекою собаки

"Водії часто дають собаці трохи їжі, але коли ми виходимо з машини, вона тікає", - сказав він.

"Стосунки собаки з власницею були дуже близькими. Після того, як власниця загинула, ця маленька собачка просто залишилася охороняти це місце".

"Кожного дня вона на дорозі, я завжди бачу її. Стосунки між людиною та собакою настільки справжні".

Відео зняли 10 листопада, тоді ж його розмістив Sina Weibo, сайт, який у Китаї використовується замість Twitter чи Facebook, користувачі коментують "вірність" собаки.

Одна людина сказала: "Ця маленька собака така вірна. У моїй родині була собака, і щодня вона чекала мене біля сільської школи".

Інший користувач висловив стурбованість з приводу добробуту тварини.

"Це ж так небезпечно, що ця собачка стоїть посеред дороги, і я сподіваюсь, що якісь хороші люди зможуть її взяти та віднести до безпечного місця", - сказав він.

Копирайт изображения PEAR VIDEO Image caption Ксьонксьон чекав ззовні будівлі вокзалу, поки хазяїн не завершить роботу

Але це не перша вірна собака, яка грає на струнах серця користувачів соціальних мереж Китаю.

Раніше цього року користувачі Pear Video захоплювались стареньким псом на прізвисько Ксьонксьон, який терпляче чекав біля залізничного вокзалу, коли власник повернеться з роботи.

У Японії Хатіко Акіта став відомим у 1920-х роках, коли щодня зустрічав свого власника на залізничному вокзалі. Він продовжував ходити на вокзал протягом дев'яти років після смерті власника.

Копирайт изображения WILL ROBB/LONELY PLANET Image caption Статуя японського вірного пса Хатіко стоїть біля залізничного вокзалу Сібуя у Токіо

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