За тиждень на Львівщині майже 500 хворих на кір, більшість - діти

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Лише протягом тижня у Львівській області зафіксували 489 випадків захворювання на кір.

373 захворілих (76,3% від загальної кількості) - це діти віком до 17 років, повідомляють у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

При цьому найбільше випадків зафіксували серед дітей від 5 до 9 років.

Більшість захворілих дітей (78%), кажуть у відомстві, не мали щеплень від кору.

Загалом в інфекційні стаціонари Львівської області протягом тижня госпіталізували 323 людей, зокрема 235 дітей.

В обласному лабораторному центрі також зазначили, що кількість випадків захворювання на кір зростає від тижня до тижня.

Так, протягом останнього тижня жовтня на Львівщині було зафіксовано 299 таких випадків - це на 190 менше, ніж зараз.

Потенційний рекорд

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Минулого тижня міністерство охорони здоров'я повідомило, що від початку року на кір в Україні захворіли понад 36 тисяч людей. 22 тисячі з них - діти.

У відомстві попередили: "Якщо рівень захворюваності залишиться на такому ж рівні, то до кінця року кількість хворих на кір може перевищити найвищий показник захворюваності, що був зафіксований в Україні з 1991 року".

В МОЗ також нагадують, що ліків проти кору не існує, а ускладнення хвороби може призвести до смертельних наслідків.

Єдиний спосіб захиститися - це вакцинація.

Серед регіонів, які найбільше потерпають від кору, - Львівська область (7 364 випадків захворювань від початку року), Івано-Франківська (3 612), Закарпатська (3 459) і Одеська (2 550). На п'ятому місці - Київ, де станом на початок листопада було 2 409 випадків захворювань.

В МОЗ пов'язують це з тим, що саме в цих регіонах рівень охоплення плановою вакцинацією найменший по країні.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на серпень цього року, Україна була європейським лідером за захворюваністю на кір.

За перше півріччя 2018 року на кір тут захворіли 23 тисячі людей - більша частина усіх європейських хворих, стверджували у ВООЗ.

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