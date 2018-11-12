Лісові пожежі в США дісталися до будинків зірок: кому не пощастило?

Лісові пожежі, що останніми днями вирують в Каліфорнії, дісталися до елітних районів штату, де, зокрема, живуть популярні співаки, актори та інші знаменитості. Декому з них доведеться змиритися з тим, що їхніх будинків більше немає.

Через пожежу, що почалася минулого четверга, вже загинула принаймні 31 людина. Понад 200 людей вважаються зниклими безвісти.

За оцінками місцевої влади, свої домівки змушені були залишити близько 250 тисяч жителів штату.

Серед тих, кого так чи інакше зачепили наслідки пожежі, є й знаменитості - хтось із них залишився без елітного житла, хтось - змушений був евакуювати своє майно так само, як і пересічні мешканці штату.

Джерард Батлер

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Шотландський актор Джерард Батлер, найбільш відомий за роллю в фільмі "300 спартанців", володів нерухомістю в Малібу - одному з найдорожчих регіонів Каліфорнії.

11 вересня в своєму Instagram Батлер виклав фото, де стоїть на фоні згарища - це все, що лишилося від його будинку.

"Повернувся додому після евакуації. Жахливий час для Каліфорнії", - написав актор у підписі до фото.

Майлі Сайрус

Схожим чином пожежа закінчилась і для співачки Майлі Сайрус. "Мого будинку більше немає", - повідомила вона у Twitter.

Попри це Сайрус заявила, що вважає, що їй пощастило: "Мої тварини і любов усього мого життя в безпеці - це все, що наразі має значення".

"Мого будинку більше немає, проте згадки про це місце залишаються в моїй пам'яті", - додала співачка.

Пропустити Twitter допис , автор: @MileyCyrus Completely devestated by the fires affecting my community. I am one of the lucky ones. My animals and LOVE OF MY LIFE made it out safely & that’s all that matters right now. My house no longer stands but the memories shared with family & friends stand strong. I am grateful for — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 12 листопада 2018 р.

Ніл Янг

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Про те, що його будинок зруйнований, також заявив канадський співак Ніл Янг.

У заяві, яку він оприлюднив на своєму сайті, Янг також розкритикував президента Дональда Трампа, який, на його думку, не приділяє достатньої уваги проблемі глобального потепління. Саме її співак вважає причиною лісових пожеж.

За інформацією видання Vulture, це вже другий будинок, який Ніл Янг втрачає через пожежу, - те саме сталося з його будинком в 1978 році.

Кім Кардаш'ян і Каньє Вест

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Декому зі знаменитостей пощастило більше - їхні домівки стихія оминула. Серед таких зірок - Кім Кардаш'ян і Каньє Вест.

Кардаш'ян розповіла, що у п'ятницю вони змушені були евакуюватися зі свого дому в Хідден-Хіллс. На те, аби спакувати речі, каже зірка, в них була лише година.

Своїми враженнями вона постійно ділилася у соцмережах: "Ми всі в безпеці, і це єдине, що має значення", - написала Кардаш'ян.

Орландо Блум

Орландо Блум виклав в Instagram фотографію, зроблену на вулиці, де розташований його будинок.

"Це моя вулиця дві години тому. Молюся за безпеку всіх членів Малібу-родини, вдячний нашим безстрашним пожежникам", - написав актор.

Леді Гага

Про наслідки лісової пожежі висловилася і Леді Гага. За її словами, у п'ятницю їй так само довелось евакуюватися.

"Мої думки - з усіма, хто сьогодні стикається з цією жахливою пожежею. З усіма, хто втратив свої домівки чи своїх коханих".

Співачка також подякувала працівникам рятувальних служб, яких вона назвала "справжніми героями".

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