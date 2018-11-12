В Британії затримали неонацистів. У них знайшли форми для випікання у вигляді свастики
Пара британців, які назвали свого сина на честь Адольфа Гітлера, нестимуть відповідальність за членство у терористичній організації.
22-річний Адам Томас і 38-річна Клаудія Пататас з Бенбері, а також 27-річний Даніел Богуновіч з Лестера були засуджені за звинуваченнями у членстві в праворадикальній організації "Національна дія" (National Action), яка визнана терористичною.
Під час судового засідання серед іншого стало відомо, що Томас і Пататас назвали свого сина Адольфом - на честь лідера Третього рейху.
Також присяжні змогли ознайомитись з фотографіями, на яких Томас, будучи одягненим в робу Ку-Клукс-Клану, заколисує свою дитину.
Організація "Національна дія", до якої входили підсудні, була заборонена в Британії у 2016 році - після того, як її представники схвально висловилися про вбивство депутата від Лейбористської партії Гелен Джоан Кокс.
Винним у її смерті визнали Томаса Мейєра, який також має стосунок до ультраправих рухів.
Слідство встановило, що після словесної суперечки з Кокс чоловік кілька разів вистрілив в неї і завдав кілька ножових ударів. При цьому він викрикував фразу "Британія - понад усе!".
Мачете, арбалети, форми для випікання
Сторона обвинувачення наполягала, що попри заборону "Національна дія" не припинила свою діяльність, а лише змінила назву і почала працювати підпільно.
Коментуючи фотографії, де він зображений в робі Ку-Клукс-Клану, Адам Томас заявив, що це була просто гра, але визнав, що він є прибічником расистських поглядів.
Чоловіка також визнали винним у зберіганні копії забороненого видання "Куховарська книги анархіста" - це посібник з використання повсякденних матеріалів для виготовлення зброї, вибухівки і отрут.
Адам Томас і Клаудія Пататас також зберігали у своєму будинку два мачете - їх правоохоронці знайшли у кімнаті, де спав їхній син.
Під час обшуку будинку пари поліцейські також виявили два арбалети - вони лежали поруч з дитячим ліжком.
Серед інших знахідок - форми для випікання у вигляді свастики, а також прапори і одяг з нацистською символікою.
Усі троє підсудних відбуватимуть покарання з 14 грудня.
Раніше британська поліція затримала ще кількох людей, причетних до "Національної дії".
Поліцейський Метт Ворд каже, що усі підсудні - "це не просто звичайні расисти-фанатики; вони - небезпечна, добре структурована організація".
"Їхня мета - ширити неонацистську ідеологію, провокуючи расову війну у Великій Британії. І вони витратили роки, аби відточити свої навички в цьому напрямку", - додав пан Ворд.
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