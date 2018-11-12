В Британії затримали неонацистів. У них знайшли форми для випікання у вигляді свастики

Копирайт изображения West Mids Police Image caption Адам Томас і Клаудія Пататас назвали свого сина на честь Адольфа Гітлера

Пара британців, які назвали свого сина на честь Адольфа Гітлера, нестимуть відповідальність за членство у терористичній організації.

22-річний Адам Томас і 38-річна Клаудія Пататас з Бенбері, а також 27-річний Даніел Богуновіч з Лестера були засуджені за звинуваченнями у членстві в праворадикальній організації "Національна дія" (National Action), яка визнана терористичною.

Під час судового засідання серед іншого стало відомо, що Томас і Пататас назвали свого сина Адольфом - на честь лідера Третього рейху.

Також присяжні змогли ознайомитись з фотографіями, на яких Томас, будучи одягненим в робу Ку-Клукс-Клану, заколисує свою дитину.

Організація "Національна дія", до якої входили підсудні, була заборонена в Британії у 2016 році - після того, як її представники схвально висловилися про вбивство депутата від Лейбористської партії Гелен Джоан Кокс.

Винним у її смерті визнали Томаса Мейєра, який також має стосунок до ультраправих рухів.

Слідство встановило, що після словесної суперечки з Кокс чоловік кілька разів вистрілив в неї і завдав кілька ножових ударів. При цьому він викрикував фразу "Британія - понад усе!".

Копирайт изображения West Mids Police/PA

Мачете, арбалети, форми для випікання

Сторона обвинувачення наполягала, що попри заборону "Національна дія" не припинила свою діяльність, а лише змінила назву і почала працювати підпільно.

Коментуючи фотографії, де він зображений в робі Ку-Клукс-Клану, Адам Томас заявив, що це була просто гра, але визнав, що він є прибічником расистських поглядів.

Чоловіка також визнали винним у зберіганні копії забороненого видання "Куховарська книги анархіста" - це посібник з використання повсякденних матеріалів для виготовлення зброї, вибухівки і отрут.

Адам Томас і Клаудія Пататас також зберігали у своєму будинку два мачете - їх правоохоронці знайшли у кімнаті, де спав їхній син.

Під час обшуку будинку пари поліцейські також виявили два арбалети - вони лежали поруч з дитячим ліжком.

Копирайт изображения West Mids Police/PA Image caption Форма для випікання, яку знайшли в будинку пари

Серед інших знахідок - форми для випікання у вигляді свастики, а також прапори і одяг з нацистською символікою.

Усі троє підсудних відбуватимуть покарання з 14 грудня.

Раніше британська поліція затримала ще кількох людей, причетних до "Національної дії".

Поліцейський Метт Ворд каже, що усі підсудні - "це не просто звичайні расисти-фанатики; вони - небезпечна, добре структурована організація".

"Їхня мета - ширити неонацистську ідеологію, провокуючи расову війну у Великій Британії. І вони витратили роки, аби відточити свої навички в цьому напрямку", - додав пан Ворд.

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