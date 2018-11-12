Справа Хашоггі: в Канаді підтвердили, що вже чули “аудіозапис вбивства”

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня - після того, як пішов у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі, аби отримати документ про розлучення

Канадська розвідка вже ознайомилася з "аудіозаписом вбивства" садівського журналіста Джамаля Хашоггі, який надала турецька сторона. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо.

Пан Трюдо - перший з західних лідерів, хто підтвердив, що його країна вже прослухала цю аудіоплівку.

Вважається, що на ній записано, що саме відбувалося у стамбульскому консульстві Саудівської Аравії 2 жовтня - в день вбивства журналіста Джамаля Хашоггі. Це ключовий доказ у цій справі.

Протягом довгого часу факт існування цих плівок постійно згадувався у ЗМІ, проте запис знаходився лише у розпорядженні турецьких спецслужб. Інші сторони доступу до нього не мали.

На вихідних президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив, що копії цього запису були надіслані владі США, Британії, Німеччини, Франції і Саудівської Аравії.

За словами Джастіна Трюдо, сам він не слухав ці плівки особисто.

На питання про те, як отримання подібних доказів вплине на відносини Канади і Саудівської Аравії, голова канадського уряду відповів: "Ми обговорюємо з нашими союзниками наступні кроки".

Спочатку Саудівська Аравія заперечувала, що Хашоггі був вбитий в будівлі консульства, проте згодом все ж визнала цей факт.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що Хашоггі, став жертвою ретельно спланованого "політичного вбивства" співробітників саудівської розвідки та інших офіційних осіб.

Влада Саудівської Аравії запевняє, що королівська родина непричетна до смерті журналіста, а в його вбивстві винні "агенти, що займалися самоуправством".

Що трапилося 2 жовтня?

У вівторок, 2 жовтня, Хашоггі перебував у Стамбулі. Він відправився до місцевого консульства Саудівської Аравії, аби отримати документ, що підтверджує факт його розлучення з колишньою дружиною.

Копирайт изображения EPA Image caption Наречена Хашоггі - Хатідже Дженгіз - 11 годин чекала на нього під консульством

Перед тим, як зайти до будівлі, він залишив телефон своїй новій нареченій, яка є громадянкою Туреччини.

За її словами, Хашоггі виглядав стурбованим і сказав їй чекати на нього на вулиці. Також він нібито порадив їй зв'язатися з турецькою владою у разі, якщо він не вийде назад.

Журналіст зайшов до будівлі дипломатичної установи о 13:00 за місцевим часом. Наречена чекала на нього до опівночі, проте чоловік так і не повернувся.

Що вже з'ясувало слідство?

Існують розбіжності в думках щодо того, як загинув Хашоггі.

31 жовтня генпрокурор Туреччини заявив, що журналіста задушили, щойно він зайшов до консульства, а його тіло розчленували відповідно до планів, складених заздалегідь.

Саудівська Аравія кілька разів змінювала свої твердження щодо зникнення Хашоггі.

Спочатку вона заявляла, що журналіст вийшов з будівлі живим. Пізніше країна визнала, що його вбили навмисно, назвавши це "несанкціонованою операцією".

Вже на початку розслідування турецькі ЗМІ з посиланням на слідчих повідомили, що в їхньому розпорядженні є аудіо і відеозаписи, які доводять: Хашоггі вбили. На одному з аудіозаписів нібито можна почути, як Хашоггі допитували.

У пресі також з'явилася інформація про те, що за кілька годин до зникнення Хашоггі до Туреччини з Саудівської Аравії прибули 15 саудівських агентів. Як пишуть турецькі ЗМІ, саме вони розчленували журналіста пилкою.

Саудівська Аравія вже заарештувала 18 підозрюваних, яких планує судити в країні. Туреччина хоче добитися екстрадиції підозрюваних.

Туреччина утримується від того, щоб напряму звинувачувати владу Саудівської Аравії у вбивстві журналіста.

Відомо, що нещодавно президент Реджеп Таїп Ердоган обговорював справу з саудівським королем: вони погодилися продовжити співпрацю в розслідуванні.

Що кажуть інші країни?

Вбивство Хашоггі викликало обурення багатьох держав.

Президент Трамп заявляв, що не задоволений версією Саудівської Аравії. Втім, він також зазначив, що не хотів би жертвувати великими угодами про постачання зброї з цією країною.

Копирайт изображения AFP

Держсекретар США Майк Помпео 1 листопада, заявив, що "мине ще багато тижнів", поки США матимуть достатньо інформації, щоб накласти санкції на тих, хто причетний до вбивства.

Помпео також відзначив міцні стосунки між США та Саудівською Аравією і зауважив, що ці стосунки не мають постраждати.

Активісти у США запустили петицію з вимогою перейменувати ділянку вулиці біля посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні на вулицю Джамаля Хашоггі.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявляв, що смерть Хашоггі була злочином і пригрозив накласти санкції на Саудівську Аравію.

Глава МЗС Великої Британії Джеремі Гант також назвав це обурливим вчинком.

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