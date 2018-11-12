Помер творець Людини-павука, Чорної пантери та інших героїв Marvel Стен Лі
Американський письменник, сценарист і співзасновник компанії Marvel Стен Лі пішов з життя у віці 95 років.
За даними ЗМІ, протягом останніх років він важко хворів - зокрема, переніс пневмонію і мав серйозні проблеми з зором.
Стен Лі вважається одним із головних творців всесвіту Marvel - він, зокрема, брав участь у створенні таких героїв коміксів, як Людина-павук, Чорна пантера, Халк, Люди-Ікс, Фантастична четвірка, Доктор Стрейндж, Залізна Людина та десятків інших.
У 1961 році разом з Джеком Кербі Лі заснував компанію Marvel. За кілька десятиліть вона перетворилася на одного з провідних гравців на ринку поп-культури.
У 2009 році Marvel за 4 мільярди доларів придбала компанія Disney.
Сьогодні фільми, зняті за мотивами коміксів Marvel, є одними з найуспішніших у світовому прокаті.
Так, стрічка "Месники: Війна нескінченності", що вийшла на екрани цього року, зібрала в прокаті понад 2 мільярди доларів.
Якщо судити за розміром касових зборів, це - один з найуспішніших фільмів усіх часів.
У першій трійці найпопулярніших фільмів 2018 року - одразу два фільми, знятих за мотивами коміксів Marvel. Окрім "Месників", в перелік лідерів також потрапила стрічка "Чорна пантера". У світовому прокаті вона зібрала понад 1,3 мільярди доларів.
Стен Лі в екранізаціях коміксів Marvel регулярно грав непомітні епізодичні ролі - наприклад, бібліотекаря чи охоронця.
Співчуття близьким співзасновника Marvel вже висловила велика кількість знаменитостей - від Х'ю Джекмана до Ілона Маска.
"Спочивай з миром, Стен Лі. Розмаїття уявних світів, які ти подарував людству, залишиться назавжди", - написав засновник Tesla і SpaceX.
"Ми втратили генія. Я гордий бути маленькою частиною його спадку і тим, що допоміг оживити одного з його героїв", - написав Х'ю Джекман.
Роберт Дауні-молодший подякував Стену Лі за власні успіхи: "Усім цим я зобов'язаний тобі. Спочивай з миром, Стен Лі".
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