Помер творець Людини-павука, Чорної пантери та інших героїв Marvel Стен Лі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Стен Лі

Американський письменник, сценарист і співзасновник компанії Marvel Стен Лі пішов з життя у віці 95 років.

За даними ЗМІ, протягом останніх років він важко хворів - зокрема, переніс пневмонію і мав серйозні проблеми з зором.

Стен Лі вважається одним із головних творців всесвіту Marvel - він, зокрема, брав участь у створенні таких героїв коміксів, як Людина-павук, Чорна пантера, Халк, Люди-Ікс, Фантастична четвірка, Доктор Стрейндж, Залізна Людина та десятків інших.

У 1961 році разом з Джеком Кербі Лі заснував компанію Marvel. За кілька десятиліть вона перетворилася на одного з провідних гравців на ринку поп-культури.

У 2009 році Marvel за 4 мільярди доларів придбала компанія Disney.

Сьогодні фільми, зняті за мотивами коміксів Marvel, є одними з найуспішніших у світовому прокаті.

Так, стрічка "Месники: Війна нескінченності", що вийшла на екрани цього року, зібрала в прокаті понад 2 мільярди доларів.

Якщо судити за розміром касових зборів, це - один з найуспішніших фільмів усіх часів.

У першій трійці найпопулярніших фільмів 2018 року - одразу два фільми, знятих за мотивами коміксів Marvel. Окрім "Месників", в перелік лідерів також потрапила стрічка "Чорна пантера". У світовому прокаті вона зібрала понад 1,3 мільярди доларів.

Стен Лі в екранізаціях коміксів Marvel регулярно грав непомітні епізодичні ролі - наприклад, бібліотекаря чи охоронця.

Співчуття близьким співзасновника Marvel вже висловила велика кількість знаменитостей - від Х'ю Джекмана до Ілона Маска.

"Спочивай з миром, Стен Лі. Розмаїття уявних світів, які ти подарував людству, залишиться назавжди", - написав засновник Tesla і SpaceX.

Пропустити Twitter допис , автор: @elonmusk Rest in peace, Stan Lee. The many worlds of imagination & delight you created for humanity will last forever. — Elon Musk (@elonmusk) 12 листопада 2018 р.

"Ми втратили генія. Я гордий бути маленькою частиною його спадку і тим, що допоміг оживити одного з його героїв", - написав Х'ю Джекман.

Роберт Дауні-молодший подякував Стену Лі за власні успіхи: "Усім цим я зобов'язаний тобі. Спочивай з миром, Стен Лі".

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