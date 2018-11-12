Визволяти, а не підкорювати: американський міністр про енергетичний арсенал США
Візит міністра енергетики США до України не відзначився укладенням конкретних контрактів, проте у Києві Рік Перрі зробив низку заяв, важливих не лише з точки зору енергетики, але й геополітики.
Промовляючи у Дипломатичній академії, пан Перрі заявив, що США виступають проти будь-якої країни, яка не дотримується принципів свободи та вільних ринків і "використовує енергоресурси, як зброю примусу".
Водночас він згадав і про американський енергетичний "арсенал", який втім, як він каже, США використовуватимуть виключно у мирних цілях.
"Країнам, які продовжують зловживати своїм становищем в сфері енергоресурсів, просуваючи таким чином власні політичні цілі, я нагадаю, що сьогодні Америка є найбільшим у світі виробником як нафти, так і газу. У нас найбільший енергетичний арсенал з усіх. І ми маємо намір використати це як інструмент визволення, а не підкорення", - заявив американський урядовець.
Вашингтон проти потоків з "однієї країни"
За словами пана Перрі, один із можливих напрямків використання енергетичного арсеналу США - безпека і диверсифікація поставок газу до Європи, зокрема, і до України.
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З огляду на це, каже Рік Перрі, Вашингтон і надалі підтверджує спротив таким проектам, як Північний потік-2 і Турецький потік.
Обидва проекти призначені для збільшення поставок російського газу до Європи, і обидва обходять Україну, через територію якої поки що транспортується більша частина російського газу.
"Ці газопроводи транспортують один і той же енергоресурс, з однієї і тієї ж країни, використовуючи один і той же маршрут для здійснення постачань", - заявив пан Перрі.
"Європейський Техас"
Що ж до суто українських справ, то тут міністр енергетики США зробив кілька акцентів.
По-перше, йшлося про забезпечення кібербезпеки в українській енергетиці, особливо у зимовий період. Зокрема, США вже допомагає у розробці аварійних протоколів для роботи українських енергетичних об'єктів в опалювальний сезон.
Другий напрямок - подальша диверсифікація імпорту ядерного палива, половину з якого Україна вже отримує від американської Westinghouse на противагу російський "ТВЕЛам".
Крім того, не лише перед дипломатами, але й під час зустрічей з українськими урядовцями міністр енергетики США заявив про те, що природні умови дозволять Україні стати "Техасом у Європі" і "здійснити диво в енергетичному секторі", перетворившись з імпортера на експортера ресурсів.
Одночасно американський урядовець назвав кілька умов для такого розвитку подій.
"Час діяти. Не керуючись якимись власними інтересами декількох людей, але які виконуються за рахунок всіх інших", - заявив пан Перрі, наголосивши, що час для дискусій вже минув.
Для розробки цих ресурсів Україна здатна залучати найпотужніші світові компанії. Але вони, за словами міністра енергетики США, прийдуть лише в країну, де є справедливі суди, здорова конкуренція у галузі, прозорі умови ведення бізнесу, відкриті дані і відсутня корупція.
Як це може виглядати, можна дізнатися з прикладу Польщі, яку американський посадовець відвідав перед Україною.
Під час його візиту польська державна нафтогазова компанія PGNiG підписала новий 24-річний контракт на постачання американського скрапленого газу.
Фінансові умови угоди поки що не розголошуються, але за словами голови PGNiG Петра Возняка, ціна цього газу буде на 20-30% нижчою, ніж Польща нині платить російському "Газпрому".
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