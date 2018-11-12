Визволяти, а не підкорювати: американський міністр про енергетичний арсенал США

Копирайт изображения ua.usembassy.gov Image caption Міністр енергетики США Рік Перрі говорив у Києві про те, що свій енергетичний арсенал Вашингтон використовуватиме "для визволення, а не підкорення"

Візит міністра енергетики США до України не відзначився укладенням конкретних контрактів, проте у Києві Рік Перрі зробив низку заяв, важливих не лише з точки зору енергетики, але й геополітики.

Промовляючи у Дипломатичній академії, пан Перрі заявив, що США виступають проти будь-якої країни, яка не дотримується принципів свободи та вільних ринків і "використовує енергоресурси, як зброю примусу".

Водночас він згадав і про американський енергетичний "арсенал", який втім, як він каже, США використовуватимуть виключно у мирних цілях.

"Країнам, які продовжують зловживати своїм становищем в сфері енергоресурсів, просуваючи таким чином власні політичні цілі, я нагадаю, що сьогодні Америка є найбільшим у світі виробником як нафти, так і газу. У нас найбільший енергетичний арсенал з усіх. І ми маємо намір використати це як інструмент визволення, а не підкорення", - заявив американський урядовець.

Вашингтон проти потоків з "однієї країни"

За словами пана Перрі, один із можливих напрямків використання енергетичного арсеналу США - безпека і диверсифікація поставок газу до Європи, зокрема, і до України.

З огляду на це, каже Рік Перрі, Вашингтон і надалі підтверджує спротив таким проектам, як Північний потік-2 і Турецький потік.

Обидва проекти призначені для збільшення поставок російського газу до Європи, і обидва обходять Україну, через територію якої поки що транспортується більша частина російського газу.

"Ці газопроводи транспортують один і той же енергоресурс, з однієї і тієї ж країни, використовуючи один і той же маршрут для здійснення постачань", - заявив пан Перрі.

"Європейський Техас"

Що ж до суто українських справ, то тут міністр енергетики США зробив кілька акцентів.

По-перше, йшлося про забезпечення кібербезпеки в українській енергетиці, особливо у зимовий період. Зокрема, США вже допомагає у розробці аварійних протоколів для роботи українських енергетичних об'єктів в опалювальний сезон.

Другий напрямок - подальша диверсифікація імпорту ядерного палива, половину з якого Україна вже отримує від американської Westinghouse на противагу російський "ТВЕЛам".

Копирайт изображения AFP Image caption Спочатку США змінили світовий енергоринок сланцевим газом. Чи допоможуть тепер Європі скрапленим?

Крім того, не лише перед дипломатами, але й під час зустрічей з українськими урядовцями міністр енергетики США заявив про те, що природні умови дозволять Україні стати "Техасом у Європі" і "здійснити диво в енергетичному секторі", перетворившись з імпортера на експортера ресурсів.

Одночасно американський урядовець назвав кілька умов для такого розвитку подій.

"Час діяти. Не керуючись якимись власними інтересами декількох людей, але які виконуються за рахунок всіх інших", - заявив пан Перрі, наголосивши, що час для дискусій вже минув.

Для розробки цих ресурсів Україна здатна залучати найпотужніші світові компанії. Але вони, за словами міністра енергетики США, прийдуть лише в країну, де є справедливі суди, здорова конкуренція у галузі, прозорі умови ведення бізнесу, відкриті дані і відсутня корупція.

Як це може виглядати, можна дізнатися з прикладу Польщі, яку американський посадовець відвідав перед Україною.

Під час його візиту польська державна нафтогазова компанія PGNiG підписала новий 24-річний контракт на постачання американського скрапленого газу.

Фінансові умови угоди поки що не розголошуються, але за словами голови PGNiG Петра Возняка, ціна цього газу буде на 20-30% нижчою, ніж Польща нині платить російському "Газпрому".

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