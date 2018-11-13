На Одещині виявили підприємство, де утримували в рабстві сто людей
Українські правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася трудовою експлуатацією людей.
За повідомленням Національної поліції України, в результаті спецоперації затримали 13 членів цієї групи. У них вилучили зброю, автомобілі та мільйон гривень готівкою.
За словами керівника Нацполіції Сергія Князєва, сімейна пара, громадянин Грузії та громадянка України віком 38 років, організували в Одеській області сільгосппідприємство.
І на цьому об'єкті кілька років безкоштовно працювало близько сотні людей. Їх обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники.
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Пан Князєв зазначив, що псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях. Саме там підшукували соціально незахищених людей, обіцяли їм роботу та стабільну зарплату у 450-500 гривень на день, а також житло та харчування.
"Географія пошуку жертв - 22 області та місто Київ. За кожного доставленого "раба" вербувальники отримували по 500 гривень. На місці у потерпілих відбирали документи і телефони, змушували працювати у полі по 13 годин. Звісно, про оплату не йшлося. Непокірних били",- повідомив керівник Нацполіції.
За його словами, у результаті спецоперації, поліцейські затримали зловмисників у той момент, коли вони саджали до мікроавтобуса нових жертв.
Двох потерпілих доставили до лікарні Одеси, інші знаходяться в Києві, проходять медогляд.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини.
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