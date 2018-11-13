Пожежі у Каліфорнії: загинули майже півсотні людей

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В результаті пожеж у Каліфорнії загинуло щонайменше 42 людини, повідомили офіційні представники штату.

Щонайменше 228 людей залишаються зниклими без вісті. Кількість жертв може зростати.

Пожежі зруйнували майже 7,2 тисячі будівель, ще 15,5 тисяч перебувають під загрозою.

Через вогонь 250 тисяч людей по всьому штату були змушені тікати зі своїх будинків.

Деякі тіла жертв пожеж знайшли в обгорілих автомобілях.

Місто Paradise та його околиці прийняли основний удар вогню, що виник у сусідньому лісі в четвер.

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"Це було дуже страшно", - сказала CNN мер міста Джоді Джонс, розповідаючи про евакуацію своєї родини з міста.

"Втеча з міста була тривалою. Вогонь був по обидва боки автомобіля. Ми відчували той жар, який проникав всередину авто", - сказала вона.

Серед жертв є люди похилого віку, які мали проблеми з мобільністю руху, та люди, які вирішили залишитися попри рішення про евакуацію.

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Рятувальники продовжують шукати тіла жертв пожежі, але визнають, що цей процес може зайняти тижні.

Чиновники повідомили, що пожежі охопили понад 111 тисяч акрів (45 тис. га), що складає майже 25% території штату.

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