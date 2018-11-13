У Чехії в аварії загинуло четверо українців

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У Чехії в результаті дорожньо-траспортної пригоди загинуло четверо громадян України, повідомило українське Міністерство закордонних справ.

За даними чеських ЗМІ, аварія сталася вранці 11 листопада, на дорозі зіткнулися мікроавтобус та вантажівка.

Речниця МЗС Катерина Зеленко повідомила, що зараз вирішується питання про репатріацію тіл загиблих. Ще одному постраждалому українцю надають медичну допомогу.

Чеське видання iDnes пише, що ДТП сталася на дорозі, яка є основним транспортним маршрутом з Мораво-Сілезького краю до Словаччини.

Всі четверо загиблих їхали в мікроавтобусі. Це чоловіки у віці від 19 до 47 років.

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