"Репетиція зими": в Україні насуваються снігопади й ожеледиця
У середу, 14 листопада, в кількох областях України синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю.
За інформацією синоптика Наталії Діденко, снігопади очікують у Київській, Житомирській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях.
У західній частині України будуть дощі, а на решті території - без істотних опадів.
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"У Києві завтра - рішуче "ні" літній гумі, виїжджати на роботу краще раніше звичайного, приготувати вже з вечора міцне взуття", - попереджає пані Діденко.
Що стосується Києва, то у середу там прогнозують дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Вночі 2-4 градуси, вдень - близько нуля.
"Зміна погоди може зачепити і наші голови та судини, завтра - невелика репетиція зими. Тому - уважно та обережно!" - додала Наталка Діденко.
Закликають водіїв бути уважними на дорогах і в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Застерігаємо автолюбителів - на "літній" резині - не виїжджайте, не створюйте загрозливих ситуацій на дорогах. А краще взагалі потримати свого "залізного коня" у гаражі, поки комунальники приберуть дороги", - написав він у своєму Facebook.
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