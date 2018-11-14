Книга про Чорнобиль отримала престижну британську літературну премію

Копирайт изображения UNIAN Image caption Історик Сергій Плохій є автором більш ніж десяти книг, здебільшогго про історію України

Книга українського історика і письменника Сергія Плохія "Чорнобиль: Історія трагедії" отримала престижну британську літературну премію Бейлі Гіффорд (Baillie Gifford Prize).

Ім'я переможця оголосили на церемонії у середу.

Голова комітету суддів премії Фіамметта Рокко заявила, що книга Сергія Плохія є "безпрецедентною розповіддю вже знайомої катастрофи. Це страшна історія про політичний цинізм і наукове невігластво, в якій світ врятували лише героїзм і удача".

""Чорнобиль" Сергія Плохія розглядає різноманітні геополітичні та індустріальні фактори, що призвели до ядерної катастрофи у 1986 році" - зазначено на сайті премії.

До короткого списку премії увійшли ще шість книг, три з них, включно с книгою Сергія Плохія - на історичну тематику.

Переможець отримає 30 тисяч фунтів стерлінгів. Кожний з авторів, хто потрапив до шорт-ліста, - 1000 фунтів.

Матеріал для книги Сергій Плохій брав з колишніх архівів КДБ, які стали доступними після Революції гідності, розповів письменник організаторам премії.

Історик із Гарварду

Сергій Плохій - один із сучасних дослідників історії України та провідних фахівців з історії Східної Європи. Він є професором української історії та директором Українського наукового інституту в Гарвардському університеті у США.

Сергій Плохій написав понад десять книжок про історію України.

Кілька з них вийшли українською, зокрема "Убивство у Мюнхені. По червоному сліду", "Брама Європи: Історія України від скфіських воєн до незалежності" (2016), "Походження слов'янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі" (2015), "Козацький міф: історія та національне питання в епоху імперій" (2013) та ін.

В березні 2018 році президент Петро Порошенко вручив Сергію Плохію премію імені Тараса Шевченка діячам культури та мистецтва.

Що це за премія?

Baillie Gifford Prize - найпрестижніша британська літературна премія у жанрі нехудожньої літератури (нон-фікшн).

Премія Бейлі Гіффорд вручається автору найкращої книги в жанрі нон-фікшн і відкрита для авторів усіх національностей на будь-яку тему.

Премія була створена у 1999 році під назвою приз Семюеля Джонсона. Своє нинішнє ім'я нагорода отримала у 2015 році після того, як її головним спонсором стала інвестиційна компанія "Бейлі Гіффорд".

Минулого року премію здобув Девід Франс з книгою "Як пережити чуму" про історію активізму в галузі боротьби зі СНІДом.

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