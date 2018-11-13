Вчені з'ясували, чому ожиріння може призвести до раку
Нове відкриття може пояснити, чому люди з ожирінням частіше хворіють на рак, повідомили вчені.
Особливий тип клітин, який тіло використовує для того, щоб знищувати ракові пухлини, засмічується жирами та перестає працювати, виявила команда вчених з Trinity College у Дубліні.
Серед факторів, що призводять до раку, та яким легко можна запобігти, ожиріння займає друге місце після паління у Великій Британії.
Більше одного з 20 випадків захворювання на рак - а загалом це приблизно 22 800 випадків щороку у Великій Британії - викликані надмірною масою тіла.
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Експерти вже підозрювали, що жир надсилає до тіла сигнали, які пошкоджують клітини, що призводить до раку, і одночасно збільшує їх кількість.
Тепер у журналі Nature Immunology науковці змогли продемонструвати, як саме клітини засмічуються жиром.
І вони сподіваються, що зможуть знайти лікарські препарати, здатні відновити бойові здібності "клітин-вбивць".
"Скидайте вагу"
Професор Лідія Лінч розповіла: "Нам би могла допомогти сполука, що не давала б клітинам-вбивцям поглинати жир".
"Ми спробували це в лабораторії і це спрацювало".
"Але, безсумнівно, краще все ж було б скинути трохи ваги - тому що це все-таки здоровіший спосіб".
Доктор Лео Карлін з Інституту ракових досліджень в Бейтсоні у Великій Британії сказав: "Хоча ми знаємо, що ожиріння збільшує ризик захворіти на 13 різних видів раку, ми все ще не розуміємо механізмів, що лежать в основі цього зв'язку".
"Це дослідження показує, як жирові молекули перешкоджають імунним клітинам належним чином розміщувати своє "обладнання" для вбивства пухлини, і дозволяє по-новому досліджувати можливі варіанти лікування".
Як запобігти раку?
Аби зменшити ризик захворіти на рак, потрібно:
- триматися в межах здорової ваги
- кинути палити
- дотримуватися здорової ваги
- скоротити вживання алкоголю
- уникати сонячних опіків
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