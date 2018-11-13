У Бельгії робітники заводу помилково отримали по 30 тисяч євро

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Працівники бельгійського сталеливарного заводу виявили, що на їхніх зарплатних картках якимось чином опинилися додаткові 30 тисяч євро.

Щоправда, вже незабаром стало зрозуміло, що це було звичайною помилкою - насправді їхній роботодавець збирався перерахувати їм набагато менший бонус у 100 євро.

Тепер компанія з міста Шарлеруа вимагає від своїх робітників повернути гроші назад.

Однак частина з них вже встигла витратити отримані кошти - хтось використав їх, аби розрахуватися з власними боргами, а хтось - витратив їх у казино.

Куди поділися кошти?

Наразі не зрозуміло, скільки саме працівників отримали додаткові 30 тисяч. Всього в компанії працюють 230 людей.

Як пишуть ЗМІ, зарплатня багатьох з них складає близько 1 600 євро на місяць. За деякими даними, помилковий бонус отримала відносно невелика кількість робітників.

"Я був шокований, коли побачив на своєму рахунку стільки коштів", - каже один з працівників, який попросив не розкривати його ім'я.

"Однак для мене було очевидно, що сталася помилка. Тому я не чіпав ці гроші - я просто взяв свою зарплатню, а усього іншого про всяк випадок не торкався".

Проблема в тому, каже чоловік, що так як він вчинили не всі: "Я знаю людей, які вже витратили частину помилково отриманих грошей. Знаю, що дехто пішов до казино, дехто - погасив свої борги".

Що кажуть бельгійські закони?

Місцеві закони в цьому питанні однозначні: помилково зараховані кошти мають бути відшкодовані в повному обсязі, каже юрист Етьєнн Піре.

За його словами, чи не єдине, на що можуть розраховувати працівники, - це отримати право віддати кошти не одразу, а за деякий час.

Наприкінці серпня схожа історія сталася в Австралії: тоді чоловік помилково отримав у 100 разів більшу зарплату, ніж мав би.

Щоправда, спокусі витратити гроші він не піддався і повернув усі гроші за власною ініціативою.

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