У Бельгії робітники заводу помилково отримали по 30 тисяч євро
Працівники бельгійського сталеливарного заводу виявили, що на їхніх зарплатних картках якимось чином опинилися додаткові 30 тисяч євро.
Щоправда, вже незабаром стало зрозуміло, що це було звичайною помилкою - насправді їхній роботодавець збирався перерахувати їм набагато менший бонус у 100 євро.
Тепер компанія з міста Шарлеруа вимагає від своїх робітників повернути гроші назад.
Однак частина з них вже встигла витратити отримані кошти - хтось використав їх, аби розрахуватися з власними боргами, а хтось - витратив їх у казино.
Куди поділися кошти?
Наразі не зрозуміло, скільки саме працівників отримали додаткові 30 тисяч. Всього в компанії працюють 230 людей.
Як пишуть ЗМІ, зарплатня багатьох з них складає близько 1 600 євро на місяць. За деякими даними, помилковий бонус отримала відносно невелика кількість робітників.
"Я був шокований, коли побачив на своєму рахунку стільки коштів", - каже один з працівників, який попросив не розкривати його ім'я.
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"Однак для мене було очевидно, що сталася помилка. Тому я не чіпав ці гроші - я просто взяв свою зарплатню, а усього іншого про всяк випадок не торкався".
Проблема в тому, каже чоловік, що так як він вчинили не всі: "Я знаю людей, які вже витратили частину помилково отриманих грошей. Знаю, що дехто пішов до казино, дехто - погасив свої борги".
Що кажуть бельгійські закони?
Місцеві закони в цьому питанні однозначні: помилково зараховані кошти мають бути відшкодовані в повному обсязі, каже юрист Етьєнн Піре.
За його словами, чи не єдине, на що можуть розраховувати працівники, - це отримати право віддати кошти не одразу, а за деякий час.
Наприкінці серпня схожа історія сталася в Австралії: тоді чоловік помилково отримав у 100 разів більшу зарплату, ніж мав би.
Щоправда, спокусі витратити гроші він не піддався і повернув усі гроші за власною ініціативою.
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