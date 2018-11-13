Викрадену собаку знайшли через рік - за сотні кілометрів від дому

Копирайт изображения Peter Daniel Image caption 11-річна К'яра повернулася до власників через рік після зникнення - її знайшли в Уельсі

У Великій Британії 11-річного пса породи померанський шпіц знайшли за 480 кілометрів від дому - з того часу, як його викрали, пройшло більше року.

Собака на прізвисько К'яра зникла у серпні минулого року. Її викрали прямо з подвір'я будинку в Лондоні.

Нещодавно Пітер Деніел з міста Бангор, що в Уельсі, помітив біля свого дому двох бродячих псів. Одним з них була саме К'яра.

Гросподарка тварини Антуанет Міно каже, що дуже щаслива: її улюбленця вдалося знайти тоді, коли вона вже втратила останню надію.

Копирайт изображения Antoinette Mino

Пітер Деніел згадує, що він саме збирався на роботу, коли побачив на подвір'ї двох собак. За деякий час одна з них - це була К'яра - зайшла прямо всередину будинку.

Чоловік опублікував оголошення про собак в соцмережах і одна жінка погодилася перевірити тварин на наявність мікрочіпів. В той час, як в однієї с собак чіпу не виявилося, у К'яри його знайшли - він зокрема містив інформацію про власників і їхні телефонні номери.

"Вони не могли повірити в те, що відбувається, - так само, як і я. Як тільки я їм зателефонував - вони одразу сіли в автомобіль, аби виїхати у семигодинну поїздку до мене", - каже пан Деніел.

"Думаю, ми всі пустили сльозу, собаки - це справжні члени родини".

Копирайт изображения Peter Daniel Image caption Інша собака, яка блукала разом з К'ярою, тепер житиме з Пітером Деніелом

Рік тому - після зникнення К'яри - подружжя Міно влаштувало пошуки тварини: розклеїли по околицях сотні плакатів і оголосили винагороду за допомогу в пошуках.

Після року невдалих спроб пара здалася.

Тепер тварина і її власники знову разом.

"Я плакала протягом кількох днів, я дуже щаслива, - каже пані Міно. - Коли К'яру вкрали, мій чоловік саме був вдома - тому він весь час відчував провину".

За словами жінки, К'яра повернулася не в найкращому вигляді - найближчим часом ветеринари перевірятимуть стан її здоров'я.

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