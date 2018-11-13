Викрадену собаку знайшли через рік - за сотні кілометрів від дому
У Великій Британії 11-річного пса породи померанський шпіц знайшли за 480 кілометрів від дому - з того часу, як його викрали, пройшло більше року.
Собака на прізвисько К'яра зникла у серпні минулого року. Її викрали прямо з подвір'я будинку в Лондоні.
Нещодавно Пітер Деніел з міста Бангор, що в Уельсі, помітив біля свого дому двох бродячих псів. Одним з них була саме К'яра.
Гросподарка тварини Антуанет Міно каже, що дуже щаслива: її улюбленця вдалося знайти тоді, коли вона вже втратила останню надію.
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Пітер Деніел згадує, що він саме збирався на роботу, коли побачив на подвір'ї двох собак. За деякий час одна з них - це була К'яра - зайшла прямо всередину будинку.
Чоловік опублікував оголошення про собак в соцмережах і одна жінка погодилася перевірити тварин на наявність мікрочіпів. В той час, як в однієї с собак чіпу не виявилося, у К'яри його знайшли - він зокрема містив інформацію про власників і їхні телефонні номери.
"Вони не могли повірити в те, що відбувається, - так само, як і я. Як тільки я їм зателефонував - вони одразу сіли в автомобіль, аби виїхати у семигодинну поїздку до мене", - каже пан Деніел.
"Думаю, ми всі пустили сльозу, собаки - це справжні члени родини".
Рік тому - після зникнення К'яри - подружжя Міно влаштувало пошуки тварини: розклеїли по околицях сотні плакатів і оголосили винагороду за допомогу в пошуках.
Після року невдалих спроб пара здалася.
Тепер тварина і її власники знову разом.
"Я плакала протягом кількох днів, я дуже щаслива, - каже пані Міно. - Коли К'яру вкрали, мій чоловік саме був вдома - тому він весь час відчував провину".
За словами жінки, К'яра повернулася не в найкращому вигляді - найближчим часом ветеринари перевірятимуть стан її здоров'я.
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