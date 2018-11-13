Українські вчені повертаються у Південний океан: що вони вивчатимуть?

Копирайт изображения Getty Images

Українські науковці відновлюють припинені 17 років тому дослідження у Південному океані біля Антарктиди, повідомляє Міністерство освіти і науки (МОН).

Вони вивчатимуть там запаси крилю (планктону) та хімічний склад води.

"Уперше з 2001 року Україна бере участь у подібних дослідженнях. І це, звичайно, є визнанням як високого наукового потенціалу України, так і активної міжнародної позиції нашої держави у питаннях збереження вразливої екосистеми Антарктиди", - пояснює керівник експедиції та голова Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

У Південному океані - так називають південні води Атлантичного, Тихого та Індійського океанів, які оточують Антарктиду - експедиція вестиме дослідження по трьох напрямках.

Це вивчення запасів антарктичного крилю (дрібних ракоподібних, які скупчуються у поверхневих шарах води), вивчення стану води та збір зразків "екологічного ДНК".

Запаси крилю

Копирайт изображения Getty Images

Криль - це основа харчового ланцюгу океану, адже саме ним живляться вусаті кити, тюлені-крабоїди, пінгвіни тощо.

Завдяки українській антарктичній станції "Академік Вернадський" Україна щороку отримує квоти на виловлювання крилю у Південному океані.

"Наразі Україна є однією з шести країн (разом з Великою Британією, Китаєм, Кореєю, Норвегією та Чилі), які не тільки ведуть промисловий вилов крилю, а й досліджують його запаси", - відзначають у МОН.

Ці дослідження проводитимуться на замовлення Комісії з захисту морських живих ресурсів Антарктиди (ССAMLR).

Ця організація відповідає за виконання положень Конвенції про збереження морських живих ресурсів Антарктики й контролює промислову та науково-дослідну діяльність в антарктичних водах та на Антарктиді.

Вивчення стану води

Копирайт изображения Getty Images

Другий напрямок - збір даних про стан води океану.

Вперше українські вчені це робитимуть за допомогою комплексу Ferrybox - проточної системи, яка може аналізувати солоність води, її каламутність та склад: 14 хімічних та біологічних показників.

Ці дослідження неперервно триватимуть щонайменше до травня 2019 року - увесь період, поки Південний океан вільний від криги.

На їх основі планують створити базу даних змінних параметрів океану.

Зразки "екологічного ДНК"

Копирайт изображения Getty Images

Третій напрямок - збір зразків "екологічного ДНК".

Як пояснюють в МОН, це - "розчинене ДНК всього живого, яке перебувало в океанських водах протягом останніх трьох днів".

За цими даними створять "портрет екосистеми" - перелік всіх мешканців Південного океану: від мікроорганізмів до китів.

Шлях на південь

Копирайт изображения МОН

13 листопада українські науковці вирушать на південь - до Південно-Африканської Республіки.

У Кейптауні вони сядуть на риболовно-крилевий траулер "Море Співдружності", яке входить до української корпорації "Інтеррибфлот".

Звідти судно піде до берегів Антарктиди.

Копирайт изображения Андрій Утєвський Image caption Українські вчені проводять дослідження в Антарктиці і зараз - на станції "Академік Вернадський". Але вони стосуються переважно прибережних вод та мешканців дна

Вісім вчених працюватимуть на "Морі Співдружності" протягом місяця, а одна дослідниця лишиться на весь період, доки вода Південного океану буде вільна від криги.

До експедиції увійшли вчені з Національного антарктичного наукового центру МОН, Українського наукового центру екології моря та Інституту геофізики НАНУ.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.