Вони мерзнуть! Яким українським містам не увімкнули тепло і чому

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Опалювальний сезон-2018 в Україні почався зі скандалів: одразу в кількох великих містах тепло в оселях так і не з'явилося.

Де саме та чому виникли проблеми?

Кривий Ріг

Копирайт изображения Криворіжгаз Image caption У понеділок будівлю газопостачальника "Криворіжгаз" пікетували з запаленими шинами

Теплопостачання міста зі 633-тисячним населенням приблизно порівну здійснюють дві компанії.

Станом на початок тижня одна з них - "Криворізька теплоцентраль" - так і не змогла почати подавати тепло до осель половини жителів міста.

У компанії це пояснили тим, що місцевий постачальник газу - "Криворіжгаз" - заблокував їй подачу палива.

Там, у свою чергу, заявили, що не отримали ліміти ("номінації") газу для "Криворізької теплоцентралі" від свого єдиного постачальника - НАК "Нафтогаз України".

У "Нафтогазі" кажуть, що не можуть виділити газ "Криворізькій теплоцентралі", адже це підприємство - банкрут. Його борг перед "Нафтогазом" перевищує 1 млрд грн.

Утім, як кажуть у НАК, процедури дозволяють їм почати виділяти теплоцентралі газ навіть при сплаті близько 400 млн грн. Але цього не відбувається.

"Теплоцентраль має керівництво, яке мало б опікуватися і готуватися до опалювального сезону, воно - має орган управління в особі Фонду держмайна, вони знаходяться в межах громади Кривого Рогу. Ніхто нічого не зробив. І питання, що вони мають проблему зі входження в опалювальний сезон піднялося виключно на початку листопада", - пояснив у вівторок свою позицію перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

Поліція Дніпропетровщини навіть відкрила кримінальне розслідування за статтею про недбалість проти службових осіб, "які не прийняли рішення про подачу газу до котелень міста".

Тим часом, у вівторок у "Криворізькій теплоцентралі" оголосили, що всі її котельні все ж отримали газ та. почали виробляти тепло.

Більше деталей про те, як саме компанії вдалося отримати паливо, там не розкривають.

Там лише відзначили, що "нарешті проблема вирішена" й всі жителі Кривого Рогу протягом доби отримають тепло.

Сміла

Копирайт изображения Смілянська міська рада

У Смілі на Черкащині проблеми з теплопостачанням виникають вже другий рік поспіль.

Пов'язані вони з тим, що два роки тому місто вирішило розірвати контракт з приватним постачальником тепла "СмілаЕнергоінвест", та покласти ці функції на комунальне підприємство "Смілакомунтеплоенерго".

Утім, як виявилося, попередній теплопостачальник накопичив мільйонні борги, брати які на себе місто не планує.

Зрештою, до початку нового опалювального сезону КП "Смілакомунтеплоенерго" так і не змогло вирішити всі спірні питання та укласти нові контракти.

Всю провину за це місцевий мер Олексій Цибко поклав на вже звільненого керівника КП та залучених ним трейдерів.

А в "Нафтогазі" смілянські проблеми прокоментували так: "Причина відсутності опалення в Смілі - бездіяльність органів місцевого самоврядування та теплопостачальника. Минулого опалювального сезону були ті ж самі проблеми".

Там додають, що готові домовлятися про реструктуризацію 85-мільйонного боргу, але для цього новий постачальник має стати правонаступником по боргах: "Позиція "ми не будемо платити за попередників" - нечесна".

Копирайт изображения УНІАН

На останній нараді в міськраді депутати вкотре висловилися: брати на себе борги приватного "СмілаЕнергоінвесту" місто не буде, й ціну на газ мають встановлювати "Нафтогаз", а не посередники.

У понеділок через відсутність опалення у Смілі оголосили надзвичайний стан та на невизначений час закрили освітні заклади.

Як і в Кривому Розі, тут поліція також відкрила кримінальне провадження через зрив опалювального сезону - але вже за статтею про зловживання владою чи службовим становищем.

Сміляни навіть перекрили три траси на виїзді з міста з вимогою дати тепло.

У місті створюють пункти обігріву.

Шепетівка

Копирайт изображения Шепетівська міська рада

У Шепетівці на Хмельниччині ситуація схожа - у "Нафтогазі" кажуть, що місцевий "Шепетівкагаз" має понад 50-мільйонний борг.

Сталося це через те, що теплопостачальник міста - компанія "Шепетівка Енергоінвест", - також через борги не отримало згадані ліміти від "Нафтогазу".

"Теплопостачальне підприємство не має отриманих лімітів природного газу від "Нафтогазу" і щоденно, починаючи з 20-х чисел жовтня, здійснює незаконний відбір блакитного палива у компанії "Шепетівкагаз". Через це остання зазнає збитків приблизно 500 тис. грн щоденно", - наголосив мер міста Михайло Полодюк.

"Шепетівкагаз" погрожує відрізати від газопостачання котельні "Шепетівки Енергоінвест".

Михайло Полодюк додав, що власники цього теплопостачальника "належать до тієї ж економічної структури, що й у Смілі".

У самій компанії у всіх проблемах звинувачують місцеву владу та наполягають: реальних підстав для відключення міста від газу немає.

Однак з 13 листопада в кількох школах міста тимчасово зупинили навчання.

До ситуації у вівторок долучився губернатор Хмельниччини, який зібрав всі сторони конфлікту. Вони нібито змогли домовитися про те, що опалення у місті все ж не зникатиме.

#ФірташВідкрути

Копирайт изображения УНІАН Image caption Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв наголошує - вентиль від постачання газу знаходиться під контролем приватних облгазів

Схожі проблеми з опаленням не лише у згаданих трьох українських містах.

Опалювальний сезон починається з труднощами також у Павлограді, Сєвєродонецьку, Кропивницькому, Херсоні.

У "Нафтогазі" наполягають - тепло перекриває не він: "Нафтогаз не включає та не відключає газ. У нас немає вентиля. Навіть, якби хотіли зупинити подачу газу, не маємо відповідного доступу до основних засобів, до засувки".

Там наполягають, що відповідальні за це - облгази, які перебувають у приватній власності.

Й голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв навіть пояснив, у чиїй саме власності.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко обіцяє втрутитися

"Облгази не тільки регулярно крадуть газ державної компанії, але й шантажують місцеві громади, зловживаючи своїм монопольним положенням", - написав він у Facebook, та додав тег "#ФірташВідкрути".

"Місцева влада, "Нафтогаз", облгаз, уряд та Фонд держмайна мають виробити рішення проблеми (хто і що буде робити) та винести це рішення на Кабмін", - пропонують у "Нафтогазі".

А віце-прем'єр Геннадій Зубко в ефірі каналу ICTV пообіцяв, що держава обов'язково втрутиться у ситуацію з опаленням, однак вся відповідальність лежить на місцевій владі, яка допустила борги перед облгазами та не підготувалася до старту холодного сезону.

Тим часом синоптики прогнозують в Україні серйозне похолодання вже з середи - з морозами та мокрим снігом.