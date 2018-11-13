Не домовилися? Порошенко не зустрівся з УПЦ МП

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У вівторок, 13 листопада, мала відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з ієрархами Української православної церкви Московського патріархату.

З самого ранку Український дім, куди запросив президент представників УПЦ МП, посилено охороняли правоохоронці.

Проте зустріч так і не почалася о 14 годині, як було раніше заплановано.

Виявляється, ієрархи УПЦ МП в цей же час проводили в Києво-Печерській лаврі засідання собору єпископів.

Кореспондент BBC News Україна, прибувши до Українського дому, повідомив, що вже опівдні територію оточили бійці Нацгвардії, в будівлю нікого не пускали. Охорона з собаками перевіряла об'єкт, слідкувала за ситуацією з даху будівлі.

Ближче до 14 години до Українського дому під'їхав автомобіль з митрополитом Переялав-Хмельницьким Олександром (Драбинко), який належить до прихильників автокефалії в УПЦ МП. Проте після короткої розмови з охороною його авто залишило територію.

Більше нікого з представників УПЦ МП біля Українського дому журналісти не помічали.

Водночас на території Києво-Печерської лаври тривало засідання собору єпископів. Ми неодноразово намагалися додзвонитися до представників УПЦ МП, аби дізнатися, чи планують вони йти на зустріч з президентом, однак на дзвінки ніхто не відповідав.

Біля лаври зібралася невелика кількість прихильників, які висловлювали підтримку своїм ієрархам та виступали "проти розколу церкви".

Копирайт изображения ВВС

За неофіційною інформацією, ієрархи УПЦ МП готові були зустрітися з Петром Порошенко лише на своїй території, тобто на території лаври.

В команді президента назвали таку поведінку УПЦ МП неприйнятною, адже глава держави свідомо запропонував нейтральну територію. "Це їхній вибір. Таким чином вони показали, що йдуть далі не з Україною, а з Росією", - повідомив у розмові з BBC News Україна представник АП.

Він додав, що Петро Порошенко вже мав з цього приводу телефонну розмову з митрополитом Онуфрієм, якому розкритикував таку поведінку УПЦ МП. "Реально, це хамство", - додав співрозмовник.

Згодом голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП архієпископ Климент (Вечеря) в коментарі BBC News Україна сказав, що зустрічі у вівторок з президентом не буде.

"Ми чекали на нього у Києво-Печерській лаврі - він на зустріч не з'явився. А Український дім - це не те місце, де повинні проходити подібні заходи. Це все, що я можу сказати", - сказав представник УПЦ МП.

Пізніше на сайті УПЦ МП з'явилася офіційна заява щодо ситуації, що склалася.

В ній сказано, що за попередньою домовленістю зустріч з президентом дійсно мала відбутися в Українському домі.

Але вже 13 листопада - в день запланованої зустрічі - Собор єпископів УПЦ МП "обговорив публічні заяви очільників держави, які можна розцінювати як такі, що були спрямовані проти Української Православної Церкви", взяв до уваги настрої та думки церковного народу та духовенства і дійшов висновку, що церковні питання мають обговорюватися на церковній території.

"Собор єпископів Української Православної Церкви прийняв рішення зустрітися з Президентом, але не в Українському домі, а на території Києво-Печерської Лаври. Про це рішення Собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився", - сказано в заяві УПЦ МП.

Там також додали, що підтверджують готовність до зустрічі з Порошенком, "але на церковній території".

В очікуванні Томоса

3 листопада Петро Порошенко та патріарх Варфоломій підписали важливу угоду про співпрацю між Україною і Вселенським патріархатом. Але конкретних термінів щодо створення помісної церкви так і не оголосили.

Копирайт изображения Адміністрація президента України

Наступним кроком для надання автокефалії української церкви є проведення Собору українських архієреїв, які мають створити нову помісну церкву та обрати предстоятеля.

11 жовтня священний Синод визнав канонічність усіх православних архієреїв в Україні, зокрема і раніше невизнаних з УПЦ КП та УАПЦ.

Вони мають зібратись на Собор разом з охочими архієреями УПЦ Московського патріархату.

Нещодавно співрозмовники ВВС, близькі до перемовного процесу з українського боку, прогнозували, що об'єднавчий Собор може відбутись ще в листопаді - до наступного засідання Синоду у Константинополі (27-29 листопада). Хоча грудень називали більш реалістичним.

Схему отримання автокефалії змальовували так: Собор створює церкву та обирає предстоятеля, який їде на співслужіння з Вселенським патріархом до Константинополя, де отримує затверджений Синодом Томос.

Головна проблема, за твердженням співрозмовника, - потрібно узгодити всі суперечливі моменти та нюанси в Україні - спільний статут нової церкви, назву і титул предстоятеля. А головне - фігуру самого предстоятеля.

Перемовини щодо цього тривають у різноманітних форматах та комбінаціях між представниками українських церков та екзархами Вселенського патріархату.

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