Жінці, що понад рік приховувала існування дитини, загрожує 20 років тюрми

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У Франції жінку судять за те, що вона намагалася приховати факт існування дитини і ховала її в багажнику свого автомобіля. Дівчинку знайшли випадково.

Дитину виявили у 2013 році в регіоні Терассон-Лавілдьйо, коли під час ремонту авто механік почув шум і неприємний запах з багажника.

Було встановлено, що дівчинка недоїдає та має проблеми з розвитком. Її вік тоді оцінили в один рік.

Маму дівчинки звинувачують у регулярних випадках жорстокого поводження з неповнолітніми. Їй загрожує до 20 років в'язниці.

Сторона обвинувачення каже, що 50-річна Роза-Марія Да Круз намагалася приховувати свою вагітність та наявність доньки зокрема й від свого партнера і трьох їхніх старших дітей.

Свою таємну доньку вона називає Сереною. За попередніми даними, більшість часу жінка ховала дівчинку або в одній з кімнат будинку, або в багажнику авто.

Копирайт изображения AFP Image caption Будинок, де проживала пара

Механік згадує, що коли виявив дитину у багажнику, вона була гола, бліда і лежала посеред власних екскрементів.

Наразі дівчинці, про яку йде мова, вже виповнилося сім років. Вона проживає в дитячому притулку.

Справу Рози-Марії Да Круз зараз розглядає суд. Очікується, що вирок у цій справі буде винесений протягом тижня.

При цьому звинувачення на адресу партнера жінки раніше відхилили. Він запевняв суд у тому, що не знав ні про вагітність Да Круз, ні про факт існування дитини.

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