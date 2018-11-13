Жінці, що понад рік приховувала існування дитини, загрожує 20 років тюрми
У Франції жінку судять за те, що вона намагалася приховати факт існування дитини і ховала її в багажнику свого автомобіля. Дівчинку знайшли випадково.
Дитину виявили у 2013 році в регіоні Терассон-Лавілдьйо, коли під час ремонту авто механік почув шум і неприємний запах з багажника.
Було встановлено, що дівчинка недоїдає та має проблеми з розвитком. Її вік тоді оцінили в один рік.
Маму дівчинки звинувачують у регулярних випадках жорстокого поводження з неповнолітніми. Їй загрожує до 20 років в'язниці.
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Сторона обвинувачення каже, що 50-річна Роза-Марія Да Круз намагалася приховувати свою вагітність та наявність доньки зокрема й від свого партнера і трьох їхніх старших дітей.
Свою таємну доньку вона називає Сереною. За попередніми даними, більшість часу жінка ховала дівчинку або в одній з кімнат будинку, або в багажнику авто.
Механік згадує, що коли виявив дитину у багажнику, вона була гола, бліда і лежала посеред власних екскрементів.
Наразі дівчинці, про яку йде мова, вже виповнилося сім років. Вона проживає в дитячому притулку.
Справу Рози-Марії Да Круз зараз розглядає суд. Очікується, що вирок у цій справі буде винесений протягом тижня.
При цьому звинувачення на адресу партнера жінки раніше відхилили. Він запевняв суд у тому, що не знав ні про вагітність Да Круз, ні про факт існування дитини.
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