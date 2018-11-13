Прем'єр Чехії і насильне вивезення його сина до Криму: що відомо про скандал
Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зіткнувся з потенційною політичною кризою після заяви сина, що того проти волі утримували в Криму, аби не дати можливості свідчити в справі про шахрайство, у якій фігурує його батько.
35-річний Андрей Бабіш-молодший зробив заяву після того, як новинний веб-сайт Seznam знайшов його у домі матері у Швейцарії.
Прем'єр-міністр і мільярдер Бабіш втратив депутатську недоторканність у січні після того, як йому пред'явили звинувачення в шахрайстві з дотаціями.
Він заперечує звинувачення у викраденні і каже, що його син психічно хворий.
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Засудивши "маніпуляції та обурливий тиск журналістів на правоохоронців", лідер популістів заявив, що його син приймав ліки, і йому необхідно було знаходитись під наглядом.
"Ніхто не викрадав мого сина. Він добровільно виїхав з Чехії. Це питання вже вивчала поліція, яка дійшла висновку, що викрадення не було", - додав він.
У чому полягають звинувачення?
Андрей Бабіш-молодший розповів журналістам-розслідувачам із сайту Seznam про те, що його проти власної волі возили до окупованого Росією Криму.
Його зникнення збіглося із поліцейським розслідуванням звинувачень проти батька у приховуванні того, що він є власником ферми та конференц-центру, відомого як "Гніздо лелеки" (Capi hnizdo по-чеськи).
Мета приховування - аби конференц-центр міг претендувати на субсидії ЄС для малого бізнесу.
Андрей Бабіш-старший сказав, що на момент отримання субсидії, центр належав його дорослим дітям, одним з яких був Андрей-молодший.
За словами веб-сайту, син прем'єр-міністра заявив, що його батько не хотів, аби син брав участь у кримінальному розслідуванні, і що йому дали вибір - "поїхати у довгу відпустку" до Криму або ж його замкнуть у психлікарні.
Він сказав, що чоловік психіатра, яка лікувала його в Празі, вивіз його до Криму. Вони не прокоментували Seznam цю заяву.
Що очікує на прем'єр-міністра?
Андрей Бабіш написав у Facebook, що факти йому зрозумілі та що його сім'я стала жертвою полювання на відьом.
Його син був психічно хворий і його дочка страждала біполярним розладом, додав він.
Бізнесмен на чолі центристською партії ANO здобув перемогу на виборах у жовтні 2017 року, але уряд меншості з ним на чолі пішов у відставку у січні після висловлення недовіри з боку парламенту.
З червня він керував уже заново створеним урядом меншості разом з соціал-демократами.
Опозиційні партії закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а партнери по коаліції - закликали його надати пояснення щодо останніх звинувачень.
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