Прем'єр Чехії і насильне вивезення його сина до Криму: що відомо про скандал

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Прем'єр-міністр виграв вибори у жовтні 2017 року, але його недоторканість скасували у січні

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш зіткнувся з потенційною політичною кризою після заяви сина, що того проти волі утримували в Криму, аби не дати можливості свідчити в справі про шахрайство, у якій фігурує його батько.

35-річний Андрей Бабіш-молодший зробив заяву після того, як новинний веб-сайт Seznam знайшов його у домі матері у Швейцарії.

Прем'єр-міністр і мільярдер Бабіш втратив депутатську недоторканність у січні після того, як йому пред'явили звинувачення в шахрайстві з дотаціями.

Він заперечує звинувачення у викраденні і каже, що його син психічно хворий.

Засудивши "маніпуляції та обурливий тиск журналістів на правоохоронців", лідер популістів заявив, що його син приймав ліки, і йому необхідно було знаходитись під наглядом.

"Ніхто не викрадав мого сина. Він добровільно виїхав з Чехії. Це питання вже вивчала поліція, яка дійшла висновку, що викрадення не було", - додав він.

У чому полягають звинувачення?

Андрей Бабіш-молодший розповів журналістам-розслідувачам із сайту Seznam про те, що його проти власної волі возили до окупованого Росією Криму.

Його зникнення збіглося із поліцейським розслідуванням звинувачень проти батька у приховуванні того, що він є власником ферми та конференц-центру, відомого як "Гніздо лелеки" (Capi hnizdo по-чеськи).

Мета приховування - аби конференц-центр міг претендувати на субсидії ЄС для малого бізнесу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єра Чехії звинувачують у шахрайстві з дотаціями на підтримку малого бізнесу

Андрей Бабіш-старший сказав, що на момент отримання субсидії, центр належав його дорослим дітям, одним з яких був Андрей-молодший.

За словами веб-сайту, син прем'єр-міністра заявив, що його батько не хотів, аби син брав участь у кримінальному розслідуванні, і що йому дали вибір - "поїхати у довгу відпустку" до Криму або ж його замкнуть у психлікарні.

Він сказав, що чоловік психіатра, яка лікувала його в Празі, вивіз його до Криму. Вони не прокоментували Seznam цю заяву.

Що очікує на прем'єр-міністра?

Андрей Бабіш написав у Facebook, що факти йому зрозумілі та що його сім'я стала жертвою полювання на відьом.

Його син був психічно хворий і його дочка страждала біполярним розладом, додав він.

Бізнесмен на чолі центристською партії ANO здобув перемогу на виборах у жовтні 2017 року, але уряд меншості з ним на чолі пішов у відставку у січні після висловлення недовіри з боку парламенту.

З червня він керував уже заново створеним урядом меншості разом з соціал-демократами.

Опозиційні партії закликали прем'єр-міністра піти у відставку, а партнери по коаліції - закликали його надати пояснення щодо останніх звинувачень.

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