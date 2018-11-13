УПЦ МП розриває стосунки з Константинополем

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Українська православна церква Московського патріархату розриває євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом через його рішення щодо автокефалії для української православної церкви.

Таке рішення ухвалив у вівторок собор єпископів УПЦ МП, повідомляється на офіційному сайті.

УПЦ МП вважає, що рішення Константинопольського патріархату від 11 жовтня 2018 року "стосовно українського церковного питання є недійсними та такими, що не мають жодної канонічної сили".

Згідно з заявою, рішення про встановлення юрисдикції Константинопольського патріархату на території України є наслідком "спекулятивного трактування церковної історії".

Не визнає УПЦ МП і рішення Константинополя про зняття анафеми з предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

У заяві це рішення називають "наслідком спотвореного тлумачення православних канонів. Історія Православної Церкви не знає випадків подолання розколу шляхом його простої легалізації".

УПЦ МП вважає, що прийнявши такі "антиканонічні рішення, визнавши розкольників у сущому сані, Константинопольський патріархат, згідно з церковними правилами, сам став на шлях розколу".

"У зв'язку з цим, євхаристійне спілкування Української православної церкви з Константинопольським патріархатом на даний час є неможливим і припиняється", - йдеться в заяві.

УПЦ МП вважає, що "процес надання так званого Томосу про автокефалію є штучним, нав'язаним ззовні, не відображає внутрішньої церковної необхідності".

Вони вважають, що Томос не принесе "реальної церковної єдності та поглибить розділення і посилить конфлікти серед народу України".

Рішення Московського патріархату

УПЦ МП є частиною Російської православної церкви, яка подібне рішення прийняла майже місяць тому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption РПЦ припинила євхаристійне спілкування з Константинополем ще у жовтні.

15 жовтня Російська православна церква припинила євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом також через рішення щодо автокефалії для української православної церкви.

На засіданні синоду РПЦ, який ухвалив відповідне рішення, були присутні глава Української православної церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій та митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука.

Що означає припинення євхаристійного спілкування?

Рішення припинити євхаристійне спілкування означає, що віряни УПЦ МП не можуть причащатися в храмах Константинопольського патріархату, а священики та ієрархи не зможуть здійснювати спільних богослужінь.

Такий крок - найвища міра інституційних церковних санкцій.

Водночас, оскільки Українська церква є частиною Російської православної церкви, то подібні обмеження для її вірян і ієрархів діяли ще з 15 жовтня.

Константинополь і Україна

Синод Вселенського патріархату 11 жовтня підтвердив своє попереднє рішення надати автокефалію церкві в Україні.

Копирайт изображения AFP Image caption Константинополь підтвердив рішення дати українській церкві Томос

Своїм рішенням він також зняв анафему (відлучення від церкви) з предстоятеля УПЦ КП Філарета визнав його канонічним ієрархом Православної церкви.

У канонічному сані відновили й главу УАПЦ Макарія.

Саме Філарета називають одним з найімовірніших претендентів на посаду глави майбутньої помісної української церкви, яку можуть створити на основі УПЦ КП і УАПЦ, статус предстоятелів яких необхідно було визнати.

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