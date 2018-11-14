Зміна клімату: спека вдвічі знижує здатність самців комах до розмноження

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жуки є найбільшою группою комах

Сильна спека може завдати шкоди спермі комах і зробити їх майже стерильними, йдеться в новому дослідженні.

Вчені піддавали жуків впливу спеки у лабораторії, результатом чого стало зниження здатності самців комах до розмноження.

Цей негативний ефект можуть успадковувати й нащадки жуків.

Подальші дослідження можуть пролити світло на те, чи є зміна клімату причиною масового зниження популяції комах, говорять науковці.

Зміна клімату впливає на біорізноманіття у всьому світі, але конкретні фактори залишаються погано зрозумілими.

"Ми не знаємо, чи можна цим пояснити відчутне зменшення біорізноманіття та кількості комах, але обмеження здатності до відтворення, звісно, не сприяє покращенню", - сказав BBC News професор Метт Гейдж з Університету Східної Англії, який керував дослідженням.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Спека зменшує здатність самців комах до відтворення, але не впливає на самок

Науковці вивчали жуків, оскільки їх налічується 400 000 видів - це становить близько чверті всіх відомих видів живих істот. Значне зниження кількості комах може мати значні наслідки для навколишнього середовища.

Нещодавнє дослідження у Німеччині показало, що кількість летючих комах протягом майже 30 років скоротилася більш ніж на 75%. Подібні ефекти спостерігаються в тропічних лісах Пуерто-Ріко.

Нове дослідження, яке опублікували в журналі Nature Communications, виявило, що п'ятиденний вплив спеки на хрущака малого в лабораторії призвів до зменшення виробництва сперми на три чверті. Самиці ж не зазнали негативного впливу.

Спека зменшила вдвічі кількість нащадків від самців, яких піддали впливу, а повторна дія спеки майже стерилізувала самців.

Співавтор дослідження Кірс Сейлс розповів: "Наші дослідження свідчать, що спека вдвічі зменшує здатність самців до розмноження, і нас здивувало, наскільки стійким був цей ефект".

Інші дослідження показали, що спека може негативно вплинути на здатність до розмноження самців як у людей, так і в інших ссавців.

Прогнозується, що спека стане все більш поширеною через зміну клімату та матиме наслідки для здоров'я людей та тварин.

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