Зміна клімату: спека вдвічі знижує здатність самців комах до розмноження
Сильна спека може завдати шкоди спермі комах і зробити їх майже стерильними, йдеться в новому дослідженні.
Вчені піддавали жуків впливу спеки у лабораторії, результатом чого стало зниження здатності самців комах до розмноження.
Цей негативний ефект можуть успадковувати й нащадки жуків.
Подальші дослідження можуть пролити світло на те, чи є зміна клімату причиною масового зниження популяції комах, говорять науковці.
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Зміна клімату впливає на біорізноманіття у всьому світі, але конкретні фактори залишаються погано зрозумілими.
"Ми не знаємо, чи можна цим пояснити відчутне зменшення біорізноманіття та кількості комах, але обмеження здатності до відтворення, звісно, не сприяє покращенню", - сказав BBC News професор Метт Гейдж з Університету Східної Англії, який керував дослідженням.
Науковці вивчали жуків, оскільки їх налічується 400 000 видів - це становить близько чверті всіх відомих видів живих істот. Значне зниження кількості комах може мати значні наслідки для навколишнього середовища.
Нещодавнє дослідження у Німеччині показало, що кількість летючих комах протягом майже 30 років скоротилася більш ніж на 75%. Подібні ефекти спостерігаються в тропічних лісах Пуерто-Ріко.
Нове дослідження, яке опублікували в журналі Nature Communications, виявило, що п'ятиденний вплив спеки на хрущака малого в лабораторії призвів до зменшення виробництва сперми на три чверті. Самиці ж не зазнали негативного впливу.
Спека зменшила вдвічі кількість нащадків від самців, яких піддали впливу, а повторна дія спеки майже стерилізувала самців.
Співавтор дослідження Кірс Сейлс розповів: "Наші дослідження свідчать, що спека вдвічі зменшує здатність самців до розмноження, і нас здивувало, наскільки стійким був цей ефект".
Інші дослідження показали, що спека може негативно вплинути на здатність до розмноження самців як у людей, так і в інших ссавців.
Прогнозується, що спека стане все більш поширеною через зміну клімату та матиме наслідки для здоров'я людей та тварин.
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