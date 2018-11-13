Amazon побудує свій новий офіс поблизу Пентагону
Amazon планує відкрити нову штаб-квартиру поруч із Пентагоном неподалік Вашингтону (округ Колумбія) та у Нью-Йорку.
Таке рішення компанія прийняла після 14-місячного конкурсу з пошуку місця для розміщення своїх нових офісів.
У рамках конкурсу Amazon отримала 238 пропозицій від влади різних міст, які вхопилися за можливість залучення таких інвестицій.
Спочатку Amazon заявила, що збирається побудувати другу після Сіетлу (штат Вашингтон) штаб-квартиру у США.
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Компанія хотіла розмістити офіс у великому місті, в безпосередній близькості від великого аеропорту та з доступом до транзитних потужностей.
У той час компанія заявила, що в офісі буде створено 50 000 робочих місць, а вартість його будівництва та експлуатації складатиме щонайменше п'ять мільярдів доларів.
Тим не менш, Amazon врешті-решт вирішив розділити робочі місця та інвестиції між двома різними містами.
Компанія заявила, що планує залучити по близько 2,5 мільярдів доларів у Нью-Йорку та Арлінгтоні, де в офісах планується розмістити до 25 000 "високооплачуваних працівників".
У відповідь, компанія має отримати податкові пільги та інші стимул на понад два мільярди доларів від центральної та місцевої влади.
Також компанія розширить свою присутність у Нашвіллі, Теннессі, де розмістить новий Операційний центр для Східного узбережжя США, створивши там ще 5 000 робочих місць.
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