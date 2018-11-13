Amazon побудує свій новий офіс поблизу Пентагону

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Amazon планує відкрити нову штаб-квартиру поруч із Пентагоном неподалік Вашингтону (округ Колумбія) та у Нью-Йорку.

Таке рішення компанія прийняла після 14-місячного конкурсу з пошуку місця для розміщення своїх нових офісів.

У рамках конкурсу Amazon отримала 238 пропозицій від влади різних міст, які вхопилися за можливість залучення таких інвестицій.

Спочатку Amazon заявила, що збирається побудувати другу після Сіетлу (штат Вашингтон) штаб-квартиру у США.

Компанія хотіла розмістити офіс у великому місті, в безпосередній близькості від великого аеропорту та з доступом до транзитних потужностей.

У той час компанія заявила, що в офісі буде створено 50 000 робочих місць, а вартість його будівництва та експлуатації складатиме щонайменше п'ять мільярдів доларів.

Тим не менш, Amazon врешті-решт вирішив розділити робочі місця та інвестиції між двома різними містами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новий офіс Amazon розміститься неподалік від Пентагону

Компанія заявила, що планує залучити по близько 2,5 мільярдів доларів у Нью-Йорку та Арлінгтоні, де в офісах планується розмістити до 25 000 "високооплачуваних працівників".

У відповідь, компанія має отримати податкові пільги та інші стимул на понад два мільярди доларів від центральної та місцевої влади.

Також компанія розширить свою присутність у Нашвіллі, Теннессі, де розмістить новий Операційний центр для Східного узбережжя США, створивши там ще 5 000 робочих місць.

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