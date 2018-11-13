Порошенко проводить зустріч з частиною ієрархів УПЦ МП

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Президент України Петро Порошенко проводить зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.

Про це BBC News Україна повідомили власні джерела.

Зустріч проходить у закритому режимі в Українському домі.

Скільки саме представників УПЦ МП перебувають на зустрічі, невідомо.

Телеканал "Прямий" з посиланням на джерела підтверджує інформацію про зустріч.

У вівторок вдень мала відбутися зустріч президента України Петра Порошенка з ієрархами УПЦ МП в Українському домі, проте у запланований час вона не розпочалася.

Ієрархи УПЦ МП в цей же час проводили в Києво-Печерській лаврі засідання собору єпископів.

Тоді УПЦ МП завила, що "собор єпископів Української православної церкви ухвалив рішення зустрітися з президентом, але не в Українському домі, а на території Києво-Печерської лаври. Про це рішення собору єпископів було одразу повідомлено Президенту. Однак, Президент від зустрічі відмовився".

У Адміністрації президента ВВС News Україна повідомили ж, що УПЦ МП не хотіла діалогу і шукала причин для відмови у зустрічі.

"Велика частина архієреїв УПЦ МП почала шукати пояснення, щоб не прийти на зустріч: мовляв, місце не підходить", - повідомили в Адміністрації.

"Президент України готовий до діалогу. Двері Українського дому залишаються відкритими", - повідомили в Адміністрації.

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