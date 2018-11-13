Загострення конфлікту в секторі Газа: що там відбувається?

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Через новий спалах конфлікту між Ізраїлем і палестинськими збройними формуваннями вже загинули семеро людей. З чого почалася ескалація?

За останніми даними, по території Ізраїлю завдано вже більш ніж 400 ракетних ударів.

Ізраїль, у свою чергу відповів атаками по 150 військових цілях - складах зі зброєю та командних пунктах ХАМАС і "Ісламського джихаду Палестини".

Чергове загострення конфлікту називають найсерйознішим з 2014 року.

Міжнародна спільнота вже засудила дії обох сторін і закликала їх до стриманості. Щоправда, попри заяви як окремих країн, так і ООН, взаємні обстріли не припиняються.

Нестабільність у секторі Газа почала активно посилюватися з березня цього року, коли палестинці почали проводити антиізраїльські демонстрації поблизу лінії розмежування. З того часу понад 150 протестувальників були вбиті ізраїльскими військовими, тисячі отримали поранення.

З чого почалося загострення?

Палестинська сторона заявила, що в неділю виявила на своїй території диверсійну групу, яку Ізраїль відправив у сектор Газа. Її ціллю нібито був один з лідерів бойового крила ХАМАС, 37-річний Нуреддін Салам Баррак.

Ввечері того ж дня в секторі Газа сталася перестрілка, в результаті якої Баррак був вбитий.

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За твердженнями свідків, у той же час Ізраїль завдав кілька авіаударів по цій ділянці сектору Газа. Територію також почали обстрілювати з танків.

Результат обстрілів - ще семеро загиблих бойовиків з палестинської сторони і один загиблий спецпризначенець з боку Ізраїля.

Влада Ізраїлю підтвердила факт проведення спецоперації в секторі Газа, але запевнила, що її метою було "не вбивство чи викрадення терористів, а укріплення ізраїльскої безпеки".

Через секретність операції її деталі розголошувати відмовились.

Реакція палестинської сторони

В понеділок, 12 листопада, по території Ізраїлю випустили сотні ракет. Частина з них була перехоплена системою протиракетної оборони, проте інші все ж зруйнували численні будівлі.

Принаймні одна з ракет потрапила в житловий будинок: один чоловік загинув, ще вісім людей отримали поранення різної важкості.

Загалом влада Ізраїлю повідомляє про десятки постраждалих з пораненнями різної важкості.

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Ізраїль завдає удар у відповідь

У відповідь на ракетні обстріли Армія оборони Ізраїлю заявила про початок широкомасштабної атаки по військових цілях на території сектору Газа.

В списках знищених цілей фігурують склади зі зброєю, бази бойовиків та інші об'єкти, що використовуються ХАМАС і "Ісламським джихадом Палестини".

Також від обстрілів постраждала будівля телеканалу Al-Aqsa TV, яку на той момент вже встигли евакуювати. В Армії оборони Ізраїлю кажуть, що канал "сприяв військовій діяльності ХАМАС".

У міністерстві охорони здоров'я сектору Газа заявив про шістьох загиблих. Четверо з них були військовими, інші двоє - місцевими фермерами. Окрім того, ще 25 людей отримали поранення, кажуть у відомстві.

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Що далі?

Ескалацію конфлікту в секторі Газа вже засудили як окремі країни, так і міжнародні організації.

Генеральний секретар ООН закликав сторони до "стриманості" і запевнив, що структура активно працює над тим, аби покласти край взаємним обстрілам.

"Те, що відбувається - неймовірно небезпечно і безвідповідально. Ракетні обстріли мають припинитися, всі мають продемонструвати стриманість", - каже Ніколай Младенов, який в ООН відповідає за встановлення миру в регіоні.

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До переговорів вже підключили Єгипет, який останнім часом грає роль ключового посередника між ХАМАС та Ізраїлем.

У вівторок ХАМАС та інші збройні формування з палестинського боку вже заявили, що готові погодитися на угоду про припинення вогню, запропоновану Єгиптом.

Проте, чи буде вона ефективною, наразі спрогнозувати важко. Ізраїль поки ніяк не коментував можливе підписання цього договору.

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