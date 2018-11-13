CNN у суді вимагає відновити акредитацію журналіста, який сперечався з Трампом

Копирайт изображения Reuters Image caption Білий дім заявив, що Джим Акоста "поклав руки" на стажерку під час брифінгу

CNN подала позов проти адміністрації Трампа після того, як Білий дім скасував акредитацію одного з її старших журналістів.

Перепустку старшого кореспондента CNN у Білому домі Джима Акости анулювали минулого тижня після того, як він вступив у суперечку з паном Трампом.

CNN стверджує, що це порушує її та пана Акости конституційні права.

У позові, поданому у Вашингтоні, округ Колумбія, у вівторок, президент та інші офіційні особи виступають відповідачами.

Серед відповідачів є голова апарату Білого дому Джон Келлі та прес-секретар Сара Сандерс, яка назвала саме неприйнятну поведінку підставою для скасування перепустки Акости.

У вівторок пані Сандерс повідомила у заяві, що Акоста є одним з майже 50 співробітників CNN, які мають перепустки до Білого дому, додавши, що це "не перший раз, коли цей репортер недоречно відмовився передати слово іншим репортерам".

"Білий дім не може провести впорядковану і чесну прес-конференцію, коли репортер діє таким чином, що не є ні доцільним, ні професійним", - зазначено в заяві.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів "Досить!" - президент Трамп розлютився на кореспондента

"Перша поправка не виконується, коли один репортер з понад 150 присутніх намагається монополізувати мікрофон. Якщо ж не контролювати такий тип поведінки, то це перешкоджає можливості Президента, співробітників Білого дому та представників засобів масової інформації робити свою роботу".

У своєму повідомленні у Twitter після інциденту пані Сандерс звинуватила Акосту в тому, що він "поклав руку на молоду дівчину, яка просто намагалася робити свою роботу", - маючи на увазі стажерку Білого дому, яка намагалася забрати у нього мікрофон під час прес-конференції.

Акоста рішуче заперечив будь-які порушення, назвавши звинувачення Білого дому "брехнею".

Прес-секретар пізніше поширила відео інциденту, яке, як стверджували експерти, було відредаговане, аби змінити швидкість.

Після цього Асоціація кореспондентів Білого дому, яка представляє прес-корпус у резиденції президента, закликала адміністрацію скасувати своє рішення.

"Ми попросили суд про негайну ухвалу з вимогою повернути перепустку Джиму, і будемо вимагати постійного рішення у цій справі", - йдеться у заяві CNN.

"Хоча цей позов стосується виключно CNN та Акости, проте це могло статися з будь-ким. Якщо це рішення залишиться неоскарженим, дії Білого дому створять небезпечний ефект приглушення гостроти журналістів, які висвітлюють діяльність обраних посадових осіб".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.