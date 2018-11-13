ЄС та Велика Британія погодили попередній текст угоди про Brexit

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прем'єр Великої Британії проводить зустрічі з міністрами для обговорення проекту угоди

Представники Європейського Союзу та Великої Британії погодили попередній текст угоди про Brexit після місяців складних перемовин.

Джерело в кабінеті міністрів Великої Британії повідомило BBC, що документ погоджений на технічному рівні посадовими особами обох сторін після інтенсивних дискусій цього тижня.

У середу відбудеться спеціальне засідання уряду, на якому прем'єр-міністр Тереза ​​Мей попросить кабінет схвалити проект документу.

Мей проводить зустрічі віч-на-віч з міністрами щодо проекту угоди.

ЄС заявив, що "критично оцінює" шанси прийняття рішення в середу, тоді як уряд Ірландії заявив, що переговори "тривають та не завершені".

Серед тих, хто у вівторок відвідав резиденцію прем'єра на Даунінг-стріт, були міністр охорони здоров'я Метт Генкок, міністр транспорту Кріс Грейлінг і парламентський секретар Казначейства Джуліан Сміт.

При цьому головні прихильники виходу Британії з ЄС, такі як колишній глава МЗС Борис Джонсон, закликали уряд відхилити проект угоди.

Проект передбачає зобов'язання щодо дотримання прав громадян після Brexit, 21-місячний перехідний період після виходу Великої Британії з ЄС 29 березня 2019 року і подробиці так званого "законопроекту про розлучення", згідно з яким Британія повинна виплатити ЄС 39 мільярдів фунтів стерлінгів.

Майбутнє кордону між Північною Ірландією та Республікою Ірландія було останнім важливим невирішеним питанням, яке має бути врегульовано.

Існували серйозні розбіжності щодо того, як гарантувати, що після Brexit не проводитимуться фізичні перевірки на кордоні.

І Британія, і ЄС вважають, що між Ірландією і Північною Ірландією не повинно бути повноцінного кордону з перевірками та паспортним контролем.

У разі, якщо сторони не домовляться про умови Brexit, ця межа фактично стане кордоном між ЄС і Великою Британією - з паспортним контролем, перевірками товарів та іншими перешкодами.

Членів кабінету міністрів інформували про стан переговорів раніше у вівторок - їм повідомили, що залишилася невелика кількість невирішених питань. Тепер на спеціальному засіданні вони повинні розглянути проект угоди й прийняти рішення щодо подальших кроків.

У середу закінчиться термін, коли британський уряд мав затвердити умови угоди щодо виходу з ЄС. Попри заклики деяких парламентаріїв, Даунінг-стріт заявляв, що другого референдуму про Brexit не буде "ні за яких обставин".

Якщо сторонам вдасться досягти підсумкової угоди, вона повинна отримати схвалення Європарламенту британських законодавців. Остаточний вихід Британії з ЄС запланований на 29 березня 2019 року, після чого настане перехідний період, який триватиме до кінця 2020 року.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.