Рідкісний рожевий діамант продали за рекордну ціну

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Новим власником діаманту став ювелірний бренд Harry Winston

Рідкісний рожевий діамант продали за 50 мільйонів доларів на аукціоні. Це рекордна ціна в перерахунку за один карат.

Діамант під назвою Pink Legacy (Рожева спадщина), який важить трохи менше ніж 19 каратів, на аукціоні в Женеві придбав американський бренд Harry Winston.

Ціна за один карат становила близько 2,6 млн доларів, що поставило світовий рекорд для рожевого діаманту, як повідомляє аукціонний дім Christie's.

Перед продажем його вартість оцінювали у 30-50 млн доларів. Діамант придбали вже через п'ять хвилин після початку торгів.

Нові власники змінили ім'я діаманту на Winston Pink Legacy на честь свого бренду.

Колись коштовний камінь належав родині Оппенгеймер, що володіла найбільшою алмазовидобувною компанією De Beers.

Очільник департаменту коштовностей Christie's Рахуль Кадакіа назвав його "одним з найвеличніших діамантів світу".

"Такий колір можна побачити в рожевому діаманті, що має менше одного карату, - розповів пан Кадакіа. - Але це майже 19 каратів і він насичено рожевий. Це неймовірно."

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Діамант придбали через п'ять хвилин після початку торгів

Діамант був класифікований як "яскраво-фантазійний" - це найвищий ступінь інтенсивності кольору діамантів.

Коштовний камінець знайшли у шахті в Південній Африці близько сотні років тому. З того часу, як його огранували у 1920 році, його, швидше за все, не змінювали, повідомили у Christie's.

Знайти рожевий діамант, що має понад 10 каратів, такого інтенсивного кольору - практично нереально, кажуть в аукціонному домі.

Попередній ціновий рекорд за один карат належав рожевому діаманту в 8,41 каратa, який продали за понад 17,7 млн доларів у Гонконзі в листопаді 2017 року.

Тоді вартість за один карат склала понад 2,1 млн доларів.

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