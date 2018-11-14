Донецький аеропорт і дитячі мрії: як у метро Києва завершують масштабний мурал
На станції метро "Осокорки" у Києві наближається до завершення масштабний мурал, в створенні якого беруть участь вісім митців з усього світу.
Кожний з художників створює окремий об'єкт - їх усіх об'єднує тема національної єдності.
Фінансує проект Міністерство інформаційної політики України. Реалізують його за сприяння Київської міської держадміністрації.
За угодою, мурал мають завершити до 14 грудня, але художники обіцяють закінчити роботу до 25 листопада.
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Площа муралу - 2700 квадратних метрів. Його вартість становить 3,65 млн гривень, згідно з контрактом, розміщеним на сайті ProZorro.
Бюджет столиці та метрополітену до проекту не залучався.
"Концепт муралу складається з поєднання восьми поглядів митців світового рівня, їх креативного бачення та думок на актуальні теми, що стосуються безпосередньо українського народу", - зазначали в Київському метрополітені.
На одній з його частин бурий ведмідь із Західної України та львівська ратуша розташовані поруч зі степовим лисом зі сходу країни, біля якого зображена вежа зруйнованого донецького аеропорту.
Саме метрополітен опікуватиметься муралом після завершення робіт, зокрема проводитиме ремонт або реставрацію, повідомляло УНН.
Перший малюнок проекту - чорно-біле зображення Авдіївки - спричинив скандал. Перехожі побачили схожі на дитячі рожеві малюнки на стіні і викликали поліцію, вирішивши, що роботу зіпсували вандали.
Виявилося, що це авторський задум бельгійського художника Метью Доуна. Малюнок зображує мрії хлопчика, який був змушений залишити свою домівку в Авдіївці через воєнні дії.
Художник уявив, що маленький переселенець знайшов чорно-біле фото рідного дому і по-дитячому зобразив на ньому свої мрії.
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