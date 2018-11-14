Донецький аеропорт і дитячі мрії: як у метро Києва завершують масштабний мурал

Image caption Схожий бурий ведмідь пензля італійського митця Kraser раніше з'явився в Києві на Подолі. Поруч із ним - Львівська ратуша

На станції метро "Осокорки" у Києві наближається до завершення масштабний мурал, в створенні якого беруть участь вісім митців з усього світу.

Кожний з художників створює окремий об'єкт - їх усіх об'єднує тема національної єдності.

Фінансує проект Міністерство інформаційної політики України. Реалізують його за сприяння Київської міської держадміністрації.

За угодою, мурал мають завершити до 14 грудня, але художники обіцяють закінчити роботу до 25 листопада.

Площа муралу - 2700 квадратних метрів. Його вартість становить 3,65 млн гривень, згідно з контрактом, розміщеним на сайті ProZorro.

Image caption Кожну роботу створює окремий митець

Бюджет столиці та метрополітену до проекту не залучався.

"Концепт муралу складається з поєднання восьми поглядів митців світового рівня, їх креативного бачення та думок на актуальні теми, що стосуються безпосередньо українського народу", - зазначали в Київському метрополітені.

Image caption На муралі зокрема зображені тварини та рослини з Червоної книги України, наприклад, корсак, який мешкає на сході країни

На одній з його частин бурий ведмідь із Західної України та львівська ратуша розташовані поруч зі степовим лисом зі сходу країни, біля якого зображена вежа зруйнованого донецького аеропорту.

Image caption Художники працюють уночі, поступово розмальовуючи стіни станції метро

Саме метрополітен опікуватиметься муралом після завершення робіт, зокрема проводитиме ремонт або реставрацію, повідомляло УНН.

Перший малюнок проекту - чорно-біле зображення Авдіївки - спричинив скандал. Перехожі побачили схожі на дитячі рожеві малюнки на стіні і викликали поліцію, вирішивши, що роботу зіпсували вандали.

Image caption Пасажири метро вирішили, що рожеві малюнки - робота вандалів

Виявилося, що це авторський задум бельгійського художника Метью Доуна. Малюнок зображує мрії хлопчика, який був змушений залишити свою домівку в Авдіївці через воєнні дії.

Художник уявив, що маленький переселенець знайшов чорно-біле фото рідного дому і по-дитячому зобразив на ньому свої мрії.

Image caption Яскраві малюнки - дитячі мрії, яким не судилося здійснитися через війну.

Image caption Мурал планують завершити до 25 листопада

Image caption Пасажири по-різному ставляться до розпису на стінах метро

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