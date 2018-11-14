Краса і дорожній колапс: як у Києві реагують на перший сніг

Копирайт изображения Wladyslaw Musiienko Image caption "Сподіваюся, він прибере його весь", - прокоментував фотограф.

У середу, 14 листопада, в Києві випав перший сніг. У соцмережах одразу почали бурхливо обговорювати негоду і ділитися фотографіями.

Сніг пішов з самого ранку і швидко засипав місто.

Image caption Контрактова площа у Києві, ранок 14 листопада

"Бррр... Хто увімкнув зиму?" - написала українською у Twitter посол Великої Британії Джудіт Гоф.

Погода змінилася на зимову досить раптово, хоча квіти по сусідству зі снігом досі нагадують, що зараз ще осінь.

Копирайт изображения Надія Крепосна Image caption Таке видовище побачила на своєму подвір'ї сьогодні мешканка села Юрівка, що в Києво-Святошинському районі

Мальовничі фото розмістив Національний музей народної архітектури та побуту України, запросивши всіх насолодитися мальовничими засніженими краєвидами.

Дослідник з Національного науково-природничого музею Вадим Яненко розмістив фото снігу за вікном та одного з "мешканців" кабінету науковця.

Деякі користувачі не оминули гостросоціальну критику.

У соцмережах очікували колапс на дорогах.

Київ і справді з самого ранку паралізували 10-бальні корки. У столиці за кілька годин сталося півсотні ДТП. Центр міста та основні мости зупинилися в заторах.

"Внаслідок масового виїзду автомобілів на літній гумі на всіх підйомах і спусках Києва утворилися значні затори", - повідомляє dtp.kiev.ua.

Свідком одразу кількох ДТП на Гостомельськму шосе став користувач Анатолій Береза. "Ласкаво просимо до більярдного клубу. Частина автомобілів - в лісі, частина - на даху", - написав він.

Патрульна поліція повідомила, що станом на першу дня на спецлінію 102 надійшло майже 300 звернень про ДТП у Києві.

Водіям, які ще не змінили шини на зимові, радять сьогодні не виїжджати на своїх автівках.

У "Київавтодорі" ж запевняють, що вулиці міста вже прибирають від снігу.

"287 одиниць снігоприбиральної техніки та 61 бригада з ручного прибирання підприємств комунальної корпорації "Київавтодор" забезпечують безпечні умови руху транспорту та пішоходів", - зазначено на сторінці комунального підприємства у Facebook.

"Із року в рік, в нашому районі я бачу перепис людей, котрі вірять, що зими нема, а сніг - це підлий прийом влади бариг. Свідки церкви лисої резини, обирають наш горний райончик щоб перевірити свою віру в лисого бога", - пише у Facebook блогерка Татуся Бо.

Від негоди потерпають не лише в Києві. За прогнозами синоптиків, одночасно зі столицею сніг накриє ще п'ять областей.

"А у Вінниці дощ, який на землі замерзає. Всі автомобілі в льодяній шкірі", - коментує читач BBC News Україна Анатолій Ложка, ілюструючи це явище фотографією.

Копирайт изображения Анатолій Ложка Image caption У Вінниці машини вкрилися крижаною "шкоринкою"

Копирайт изображения Анатолій Ложка Image caption Метеорологи попереджали про ожеледицю. Фото з Вінниці.

Занурюватися у зиму бажають не всі. Одна з користувачок Facebook розмістила і своє фото в соцмережі: "Зараз підуть фотки самі знаєте чого. Ось вам для контрасту".

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