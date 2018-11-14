Чому місто у Канаді не схотіло проводити зимову Олімпіаду

Копирайт изображения Getty Images Image caption Калгарі вважали одним із фаворитів для проведення зимової Олімпіади 2026 року

Мешканці канадського Калгарі проголосували рішуче проти подання заявки їхнім містом на участь у зимових Олімпійських іграх 2026 року.

На голосуванні зафіксували високу явку, і понад 56% виборців відмовилися від цієї ідеї.

Тепер єдиними кандидатами на проведення змагань є шведські столиця Стокгольм та італійська пропозиція про Мілан і Кортіна Д'Ампеццо.

Інтерес до проведення літніх і зимових Олімпійських ігор знизився, оскільки вартість таких подій значно зросла.

Місто-господаря Олімпіади-2026 МОК назве у червні.

З цьогорічного голосування раніше вийшли швейцарське місто Сіон, Саппоро в Японії та Грац в Австрії. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) усунув турецький Ерзурум від участі у виборах.

Деякі міста також вийшли з перегонів з проведення літніх Ігор - у 2015 році жителі Німеччини в Гамбурзі проголосували проти їхнього проведення, а Олімпійський комітет США відкликав Бостон після жорсткого спротиву місцевих мешканців.

Голосування в Калгарі не було зобов'язувальним, проте очікують, міська рада з повагою поставиться до його результатів.

Член ради Калгарі Шон Чу зауважив, що результат голосування продемонстрував, що людям "урвався терпець слухати все, що каже робити влада".

"Вони наказують вам витратити мільйони, мільярди, і наче це піде нам на користь", - сказав він.

У Calgary 2026 Bid Corporation, яка подавала заявку на участь, заявили, що Олімпіада могла б стати шансом "повернути місто на карту світу".

"Це все мало сенс, і це все ще має сенс", - сказав представник організації.

Канадський олімпійський комітет також заявив, що розчарований результатом голосування, але буде його поважати.

Наступні зимові Ігри у 2022 році прийматиме столиця Китаю Пекін.

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